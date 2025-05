Salud Mental Miranda trabaja con 42 personas en el plan de apoyo psicológico a jóvenes

Cuando Salud Mental propuso al Consejo Social la financiación de un programa de atención psicológica para la población infanto-juvenil, sin atención desde lo público ... en la ciudad, tenían claro la necesidad; pero, a punto de finalizar el curso escolar, reconocen que la demanda les ha desbordado. De hecho, haciendo un esfuerzo económico importante, en estos últimos meses han ampliado la jornada laboral de las dos psicólogas encargadas del servicio hasta los 3/4, para evitar que crezca la lista de espera.

Y es que, pese a esa medida para tratar de abarcar más, son 15 las personas que están a la espera de una primera cita o valoración. Desde octubre, cuando arrancaron con la atención personalizada –aunque no estaba previsto hacerlo hasta enero– han tratado con 46 personas, de las que 4 han sido dadas de alta. Pero mantienen el grueso, 42.

Aunque las cifras podrían haber sido aún mayores teniendo en cuenta que han recibido 79 derivaciones de jóvenes de 12 a 25 años. Si bien, hay que tener en cuenta que algunas no han llegado a puerto (hasta 18) porque las personas no han aparecido o por problemas administrativos y legales en el caso de menores, a los que antes de poder atender necesitan la autorización de los dos progenitores; algo que no siempre es fácil de obtener. Pero sin ello, el colectivo no puede hacer nada, porque le podrían sancionar jurídica y económicamente, además de que se podría inhabilitar a alguna de las profesionales del servicio.

No es una cuestión baladí, teniendo en cuenta que 24 de las 42 personas con las que han intervenido o lo están haciendo, no llegan a la mayoría de edad. El 57% están por debajo de 18.

Las cifras, en general, son preocupantes. El programa estaba diseñado pensando en atender a 30 personas y esa cifra va camino de duplicarse si se tiene en cuenta aquellas con las que ya han intervenido y las 15 en lista de espera. En total, 61. La estimación se ha duplicado, por lo que Salud Mental, con medios propios, ya ha decidido seguir más allá de octubre, que es cuando finalizaría el proyecto con financiación municipal, y sufragará con sus medios el programa hasta final de año. Después, trabajan con la idea de darle continuidad. También a las charlas informativas, de las que ya han hecho 72 y tienen pendientes 5 más.

A futuro

De hecho, es un programa prioritario dentro de sus plan estratégico. Pero cómo encauzar que pueda seguir va a depender de la financiación. De momento, la única ayuda con la que han contado es la municipal (casi 40.000 euros) y de cara a 2025 han presentado la iniciativa a convocatorias de dos fundaciones bancarias. Ni la Junta ni el Ministerio de Sanidad financian ningún programa de salud mental vinculado a la población infanto juvenil, una situación que lamentaba la asociación mirandesa.

«Vamos a intentar que tenga continuidad porque está siendo muy útil y se está demostrando que es más que necesario», reconocía Sergio Bujo, director de Salud Mental Miranda; consciente de que sin esa financiación a mayores no podrán mantenerlo porque «nuestros gastos como entidad cada vez son mayores, los salarios han subido y las subvenciones están bastante congeladas, sobre todo las autonómicas».

Es algo que no entienden, porque, en buena medida, los adultos futuros que sean esos hoy adolescentes va a depender de que se trabaje también la prevención en los temas de salud mental. Y es que, además, dejaba claro, Bujo que en este programa «no se está atendiendo a alguien que tenga un ligero sufrimiento emocional, estamos tratando con personas graves y con intentos autolíticos». Aunque tampoco es un programa de urgencias, para eso está el hospital o el teléfono de atención.

Lo importante es poner el foco en lo que realmente cuenta, y es que en el colectivo están convencidos de que con este programa «se va a evitar que muchas de estas personas lleguen a ser adultos con problemas de salud mental. La prevención, más allá del suicido o de problemas de gravedad similar, pasa por evitar que las cosas se cronifiquen a edad tan temprana».