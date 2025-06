«No sabes todo lo que hay que hacer en la Cofradía hasta que estás dentro»

Se puso la blusa de presidente hace apenas cinco meses, con muchas ganas pero poco tiempo de maniobra para montar unas fiestas y con mucha ... incertidumbre sobre el estado de una Cofradía de la que asumía las riendas casi a ciegas; pero, al enterrar el Bombo de sus primeras fiestas en el cargo, Carlos Calvo se muestra satisfecho con el resultado. Y aunque evita poner nota a este San Juan, porque entiende que eso les toca a cofrades y sanjuaneros, reconoce que ha sentido el respaldo y el apoyo de la gente. «Nos están animando mucho y es una gran satisfacción».

–Todo el mundo conoce San Juan, pero quizá no tanto el trabajo que hace la Cofradía. Las fiestas no se organizan solas.

– Efectivamente. No sabes todo lo que hay que hacer hasta que estás dentro. Además, nosotros somos todos inexpertos, y no te dan la Cofradía con un manual de instrucciones, te asesoran algunos expresidentes y miembros de anteriores juntas directivas te echan una mano, pero todo es poco. Coordinar el conjunto es muy complicado y no quieres fallar en nada, sobre todo con las cuadrillas. Afortunadamente, la gente está colaborando.

–¿De qué os sentís más orgullosos?

–Del pregón. Tenía mis dudas de si a la gente le iba a gustar mezclar el Mirandés con las fiestas de San Juan del Monte y hemos visto que sí, que hemos acertado por lo que nos han trasladado. Alfredo de Miguel lo hizo muy bien y el acto fue muy multitudinario. Para mí ha sido lo más emotivo. Creo que en el pregón, como los Ochotes, no sé por qué; pero te pones serio.

–El Mirandés estuvo presente en el pregón y también en el Desfile, en el que se notó que hubo menos participación.

– Al final, hubo gente para todo. Desde el principio, tuvimos claro que cambiar ese horario no merecía la pena. Tenía que ser así, tocaba así y los que estuvieron le echaron ganas. Lo que no nos gusta, y lo vamos a seguir diciendo, es que se empleen bengalas. Las cuadrillas que las usaron están descalificadas, pero vamos a hablar con ellas para que esto no vuelva a ocurrir. Hay que pensar en la gente que está a los lados viendo el desfile y en las cuadrillas que van detrás.

–El lunes en La Laguna todo fue perfecto, salvo por la falta de agua. Imprevisto que obligó a muchas cuadrillas a improvisar.

–No había agua y tampoco un plan B. Hoy (por el martes) me han llamado del Ayuntamiento para decirme que iba a venir el Servicio de Aguas que está de guardia para meter aire a las tuberías y que salga agua. Pero teniendo en cuenta que el lunes suben 30.000 personas se tenían que haber colocado depósitos de agua potable en La Laguna y otro arriba, junto a la caseta de Protección Civil, además de los de no potable que pone la UTE de limpieza. Y más con este calor del que ya estábamos avisados. Si la fuente no funcionaba se tenía que haber hecho algo antes. También hay que mejorar la limpieza.

–La reorganización y reducción de verbenas y actuaciones nocturnas era una de las novedades del programa de este año. ¿Cómo ha funcionado?

–La hostelería está encantada, todos han trabajado bien. El sábado en La Madre y en la Parte Vieja funcionó;y en la verbena del domingo en La Estación estaba todo Miranda. No sabemos si para el año que viene se volverá a repetir este plan, se cambiará algo... Tocará hablar, pero yo creo que ha sido un acierto. También la hostelería que ha querido colaborar con la Cofradía se ha volcado. La unión entre la entidad sanjuanera y ese sector ha llegado. No es tan difícil llevarse bien. Estamos abiertos a mover las actividades por distintas zonas y hemos ido apuntando muchas cosas.

–¿Cómo va el guión para el año que viene?

–Tengo unas ganas tremendas, porque vamos a tener más tiempo y confío en que también más dinero. Hay varias cosas que nos hemos quedado con la ganas de hacer y que haremos el año que viene, como editar en MP3 un recopilatorio de canciones de San Juan del Monte para que un mes antes de fiestas suenen en supermercados, tiendas, bares... o anudar los pañuelos sanjuaneros que hay en la Cofradía y hacer con ellos un recorrido por la ciudad. Hay muchas ideas y con coste cero. Además, desde el fin de semana del blusa, estamos anotando cosas a mejorar. Hay que trabajar mucho para atraer más turismo y vender Miranda.

–¿También con la obtención de reconocimiento como Fiesta de Interés Turístico Internacional?

–Yo sí que quiero. En tres años, aunque no depende de mí, creo que se puede intentar. De la mano de todas las instituciones y empresas creo que es más fácil. Todo suma.