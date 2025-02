El Rey León ruge con fuerza en las tablas mirandesas

E. C.

La primera vez que se subió a un escenario para meterse en el papel de Truhán, descubrió que tenía cosas en común con el inseparable amigo de Oliver Twist. Uno tenía una picardía especial para ganarse la vida en la calle; Cristian López un duende para el teatro.

Dos décadas después y con más de veinte obras a sus espaldas, hace poco más de un año Cristian decidió pasar al otro lado del telón y asumir la dirección del grupo teatral de Sagrados Corazones. En los ojos de sus actores, ve reflejada la ilusión que él mismo desprendía cuando era un adolescente. Por eso sus palabras en los ensayos siempre están encaminadas a hacer ver al elenco «la suerte que tienen de poder subirse a un escenario y que haya cientos de personas pagando una entrada por verles. Quiero que lo disfruten al máximo y que den todo lo que llevan dentro».

Para este mirandés, el teatro lo es todo. No es profesional de la interpretación, pero pone el alma en cada función. Junto a Estefanía Conde saben que los últimos ensayos son decisivos para que nada falle en el estreno del musical El Rey León.

En el ambiente se palpa el gusanillo que siempre hace acto de presencia cuando la fecha se acerca. También las prisas y esa sensación de caminar en el alambre. Pero las palabras motivadoras de Estefanía y Cristian calan en la tropa. Al escucharles, es imposible que la sangre no hierva y se disparen las ganas de que el telón se levante ya. «El teatro te traslada a otra dimensión, a una vida paralela, y durante un par de horas tienes la posibilidad de transmitir sentimientos al público. No se puede comparar con nada», explican con la misma pasión y vehemencia con la que se dirigen a sus pupilos. «A nosotros nos dan envidia sana los actores, porque hemos estado en su piel y nos encanta actuar. Ahora vemos cosas que cuando nuestros directores nos las decían, no las entendíamos. Simplemente con ver a un niño cruzar la puerta, ya notamos si tiene actitud».

Entre los más de cincuenta jóvenes que están a sus órdenes, hay mucho talento. Miranda tiene una gran tradición teatral, pero cuesta dar continuidad al trabajo para que la mayoría no abandone con los años su afición adolescente. Alfonso e Irene son un ejemplo. Ambos figuran entre los protagonistas del Rey León, pero ni siquiera se plantean un futuro ligado a las tablas. A pesar de que les encanta actuar, él apunta a una carrera de letras mientras que ella hará ingeniería matemática. Tampoco son asiduos del Apolo ni devoran series televisivas. «Nos falta cultura teatral y artística, que se debería enseñar desde pequeños», lamenta Cristian.

Eso sí, Alfonso e Irene, igual que sus compañeros, desprenden ilusión arriba de las tablas. «La clave está en sentirlo, porque si no es imposible transmitir y la gente lo nota». Es la receta del éxito de un grupo en el que no tiene cabida la vergüenza. «Al principio cuesta hacer ciertas cosas, pero una vez que te sueltas, todo sale más fácil», apuntan quienes en unos días se meterán en la piel de Nala y Scar. Aunque no es la primera vez que se someterán al veredicto de los espectadores, «siempre sientes nervios y un cosquilleo antes de actuar delante de tanta gente».

Quizá en no mucho tiempo, estos dos jóvenes hagan como Alicia, que tras alejarse del teatro durante su época universitaria, ha regresado al grupo en el que dio sus primeros pasos. «Necesitaba actuar otra vez», reconoce. Poco importa si el papel es secundario. En una obra, todos tienen su importancia. Alicia tenía claro desde muy pequeña que le llamaba el escenario y no le importó esperar hasta tener la edad mínima para sumarse a los ensayos en su colegio, igual que ahora no escatima esfuerzos para que todo salga bien. Siempre dispuesta a echar una mano, es junto a los directores quien se encarga de todo el atrezo. Y es que en el grupo Sagrados Corazones el ingenio y la habilidad suplen la escasez de recursos.

Poner en escena El Rey León es una «apuesta arriesgada», aseguran los directores, «porque es una obra muy conocida y es inevitable la comparativa. Es absurdo compararnos con una compañía profesional, pero en ganas e ilusión no nos van a superar».

Las entradas están ya a la venta en librería Álvarez. En total, serán ocho funciones repartidas en seis días entre el último fin de semana de marzo y el primero de abril. «La venta va a buen ritmo pero necesitamos el máximo apoyo porque nos financiamos con ese dinero y además los chicos merecen que la sala esté llena todas las funciones porque hacen un gran trabajo», sentencian.

