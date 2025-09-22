Reunir a 500 personas es el reto de la III Marcha Nórdica Miranda contra el Cáncer

La junta local de la Asociación Española Contra el Cáncer viene apostando en los últimos años por dar visibilidad a la enfermedad con una actividad ... en la que se unen deporte y solidaridad, concretamente con una marcha nórdica que llega este año a su tercera edición, y en la que teniendo en cuenta que en la del año pasado «llegamos a los 409 participantes, podemos aspirar a tener mínimo 450 y, por qué no 500», argumentaron tanto el presidente de la entidad en Miranda, José Luis Carpintero, como la psiconcóloga Paula Sánchez.

En la presentación de la actividad que se desarrollará el 5 de octubre y tendrá como punto de partida y de llegada la calle la estación se contó con la presencia de alguno de los colaboradores, así como con Gerard Gibaja, monitor de marcha para los enfermos de la asociación y sus familiares, y que será el encargado de encabezar el grupo de los que se decidan por hacer esta marcha que huirá de las zonas urbanas. «Es más agradable para los participantes, así que iremos hacia La Picota». Allí se harán la foto de familia y llegará el momento de que los inscritos continúen hacia las canteras o den por concluida su participación.

Se pretende implicar al mayor número de ciudadanos que «podrán unirse a la marcha también caminando», y dado que puede haber quienes tengan problemas de movilidad, se habilitará el ascensor del CIMA. Quienes se animen a participar afrontarán, en el caso del recorrido corto seis kilómetros, y algo más de siete en el del largo.

Las inscripciones ya pueden hacerse en la sede de la asociación en Condado de Treviño 36, de lunes a viernes, por la mañana de 10.00 a 14.00 horas, o por la tarde, los lunes martes y miércoles de cuatro a siete. También es factible inscribirse on line a través de la página web y, para los más indecisos existirá la posibilidad de apuntarse el mismo día de la marcha. El precio de las inscripciones para esta IIIMarcha Nórdica Miranda contra el Cáncer es de 6 euros.