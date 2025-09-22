El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Momento de la presentación de la marcha del día 5 de octubre. E. C.

Reunir a 500 personas es el reto de la III Marcha Nórdica Miranda contra el Cáncer

Ya se ha abierto el plazo de inscripción para la cita que se llevará a cabo e próximo 5 de octubre

María Ángeles Crespo

Lunes, 22 de septiembre 2025, 13:10

La junta local de la Asociación Española Contra el Cáncer viene apostando en los últimos años por dar visibilidad a la enfermedad con una actividad ... en la que se unen deporte y solidaridad, concretamente con una marcha nórdica que llega este año a su tercera edición, y en la que teniendo en cuenta que en la del año pasado «llegamos a los 409 participantes, podemos aspirar a tener mínimo 450 y, por qué no 500», argumentaron tanto el presidente de la entidad en Miranda, José Luis Carpintero, como la psiconcóloga Paula Sánchez.

