Retenciones en la AP-1 a la altura de Mirande al arder una furgoneta

El 112 recibió más de una veintena de llamadas alertando sobre la existencia de una furgoneta en llamas en la AP-1, concretamente en el ... punto kilométrico 72, en el término de Miranda.

Recibido el aviso se contactó con Guardia Civil, así como con los bomberos de Miranda que se desplazaron inmediatamente hasta el lugar de los hechos para intervenir en el siniestro que, por fortuna, se saldó sólo con daños materiales. Como consecuencia del suceso se produjeron retenciones de tráfico durante alrededor de una hora, que fue el tiempo que emplearon los bomberos en sofocar el fuego.

La furgoneta ardió en el carril más próximo al arcén de la vía en dirección Vitoria en el punto kilométrico 72, que se encuentra entre los accesos a la vía por Ameyugo y por Puentelarrá. Dado que entre ambos no existe la posibilidad de cambiar de dirección pues no hay ningún espacio con cadenas, los bomberos tuvieron que llegar hasta Ameyugo por la N-1 para poder de esa manera dirigirse al lugar del siniestro. Esta fue la mayor de las dificultados con la que se encontraron los efectivos des servicio contraincendios de Miranda

Una vez en el lugar y tras comprobar que la furgoneta, francesa, estaba totalmente perdida, ya que las llamas casi la habían calcinado, su prioridad fue la de atajar el fuego que se había extendido por el arcén a una finca colindante para evitar que se propagara y se iniciara un incendio de graves consecuencias.

Retenciones

La intervención de los bomberos para sofocar las llamas obligó a los agentes de la Guardia Civil presentes en el lugar de los hechos a regular el tráfico. El fuego se localizó en un tramo de la AP-1 con tres carriles y para que pudieran desarrollarse con seguridad las tareas de extinción se cortaron dos. Lógicamente la importante reducción, y más aún en una jornada como la de ayer con tráfico intenso, propició que se produjeran retenciones y atascos en sentido Vitoria durante casi una hora.

Por fortuna el siniestro, que se produjo por causes que se desconocen y serán investigadas, ya que la furgoneta no colisionó con ningún elemento de la vía, se saldó sólo con daños materiales. Los dos ocupantes del vehículo resultaron ilesos y permanecieron en el lugar de los hechos mientras intervenían los bomberos que, dada la actual situación en cuanto a los incendios, se afanaron principalmente en evitar que el fuego de la furgoneta pudiera ser el foco de un incendio. Apagadas las llamas permanecieron en el lugar para refrescar la zona.