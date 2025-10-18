El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El Ebro a su paso por Miranda. Avelino Gómez

Rescatado un varón de 48 años de las aguas del Ebro en Miranda

Ingresó en el hospital con síntomas de hipotermia ·

M. A. C.

Sábado, 18 de octubre 2025, 22:24

Comenta

A la 18.48 horas de este sábado los servicios de emergencias recibieron un aviso en el que se informaba de que un varón se ... encontraba dentro del agua en el río Ebro, agarrado a una piedra en las inmediaciones del Pabellón del Ebro.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El apartahotel junto al BEC ofrecerá alojamientos a partir de 900 euros al mes
  2. 2

    Detenido el hombre que retenía a su madre de 84 años entre basura y gatos muertos
  3. 3 Así quedarían las pensiones mínimas en 2026
  4. 4 Euskadi no asistió al pleno en el que se aprobó que pagase 169 millones a otras comunidades
  5. 5

    Investigan a una mujer por abandonar a su bebé en Santutxu
  6. 6 Andy confirma una agresión física de Lucas durante su última gira como dúo
  7. 7

    Sortu llora la muerte del etarra autor del atentado contra la casa cuartel de Zaragoza
  8. 8

    «Al tener sexo, meto tripa». Medidas, duración..., la presión fulmina el placer
  9. 9 La hija de Antonio Banderas se casa en un hotel de lujo de Valladolid
  10. 10 ¿Es posible la reconciliación de Amaia Montero con Cayetana Guillén Cuervo tras su regreso a La Oreja de Van Gogh?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Rescatado un varón de 48 años de las aguas del Ebro en Miranda

Rescatado un varón de 48 años de las aguas del Ebro en Miranda