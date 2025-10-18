Rescatado un varón de 48 años de las aguas del Ebro en Miranda

A la 18.48 horas de este sábado los servicios de emergencias recibieron un aviso en el que se informaba de que un varón se ... encontraba dentro del agua en el río Ebro, agarrado a una piedra en las inmediaciones del Pabellón del Ebro.

Avisados tanto los bomberos como la Policía Local acudieron hasta el lugar y tras localizar el lugar exacto rescataron al hombre de 48 años .

Una vez fuera del agua los servicios sanitarios constataron que tenía síntomas de hipotermia, por lo que lo trasladaron al hospital Santiago Apóstol donde quedó ingresado en observación.