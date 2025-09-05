El reportero en la sombra de Ebrovisión

Podría recitar casi de memoria el nombre de los pocos mirandeses que estuvieron en la primera edición de Ebrovisión». Es una frase que Juanan Álvarez, ... que formaba parte de aquel selecto grupo que vieron a Los Piratas en el pabellón Naranja, suele repetir con cierta frecuencia. Por eso, cuando una revista especializada le encargó un reportaje sobre la evolución del festival, tenía claro cual iba a ser el primer párrafo. Posiblemente no hay mejor resumen para explicar el crecimiento de Ebrovisión. De frotarse los ojos por ver a la banda liderada por Iván Ferreiro en su ciudad, a acaparar todos los focos del panorama nacional. Juanan, igual que aquellos intrépidos que se acercaron al concierto aquella noche de julio de 2001 sin conocer ni a la mitad de los nombres del cartel, nunca se plantearon que estaban haciendo historia: asistían al nacimiento de un festival que ha llegado a sus bodas de plata más vivo que nunca.

Juanan ha pasado media vida entre periódicos y revistas ya que regenta un puesto de prensa. Lo que no esperaba era que algún día su firma también iba a aparecer en el papel couché. Pocas personas saben tanto de los entresijos de Ebrovisión como él, que no forma parte de la organización pero que siempre está cerca cuando hay que echar una mano. Por eso, todos le señalaron cuando Mondo Sonoro pidió una pluma especializada para hacer las crónicas del festival.

Como le pasa a cualquier profesional de la tecla, la primera vez sintió el miedo al folio en blanco. También la presión de la inmediatez, y hasta ha sufrido en sus carnes como le 'fusilaban' (como se dice en el argot cuando un medio plagia a otro sin citar). Cuatro años después, «me sale todo mucho más fluido, aunque me gustaría tener una semana para escribir el texto y poder cuidar cada palabra un poco más», reconoce.

Un puñado de artículos en la revista del instituto, y guiones para el grupo de teatro del que forma parte, habían sido los únicos pinitos de Juanan con las letras hasta que le llamó Mondo Sonoro, aunque leyendo sus crónicas, está claro que tiene madera y que el periodismo es una de sus vocaciones ocultas. Ser un ávido lector le ha ayudado porque en el puesto de prensa devora todo lo que cae entre sus manos y «siempre me han gustado las revistas musicales para enterarme de lo que se hacía en otros lugares del mundo»,

¿Cómo es Juanan como periodista ocasional? Quizá su principal virtud está en quedarse con cada detalle, tanto para coger ideas de otros escritores que le sirvan para forjar su estilo, como de los artistas a los que tiene que desnudar literariamente. Pero sobre todo conoce bien el terreno que pisa. Es ebrovisivo con curriculum aunque no es de los que se ha quedado anclado en ese manido lema de que cualquier tiempo pasado fue mejor. Igual que el festival ha sabido envejecer, él no ha perdido la inquietud por descubrir nuevos grupos. «Hago mucho trabajo previo de escuchar a los que menos conozco, saber cuántos discos tienen, sus giras...», asegura.

Ese bagaje lo traslada luego al papel con la ventaja de quien ha estado tantas veces en el otro rol que sabe perfectamente colocarse en la piel del lector para contarle lo que le puede llegar. Por eso en sus crónicas nunca faltan referencias a los temas que ha tocado cada grupo, aunque lo que más le preocupa es cómo ha conectado la banda con los espectadores y su puesta en escena.

Móvil en mano para tomar sus apuntes, se le podrá ver a pie de escenario pero también entre el público, porque Juanan no deja que su compromiso con Mondo Sonoro le impida disfrutar del festival. Si no lo hiciera, sus crónicas seguramente perderían frescura.

Hinds y Kokoshca están marcados en rojo en su agenda, aunque trata de no perderse nada, por sus lectores y por su propia pasión ebrovisiva. «¿Esto cuando se publica?», pregunta entre risas cuando apagamos la grabadora, una frase que se repite como un mantra en el mundillo periodístico al acabar una entrevista y que seguramente él también ha escuchado más de una vez. Sus artículos, se podrán leer los días siguientes al festival. Un epílogo inmejorable.