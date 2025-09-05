El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Juanan ha estado en todas las ediciones de Ebrovisión, y se ha encargado de darlo a conocer. Avelino Gómez

El reportero en la sombra de Ebrovisión

Juanan Álvarez, una de las personas que más sabe del festival, colabora enviando crónicas de los conciertos a revistas como Mondo Sonoro

Raúl Canales

Viernes, 5 de septiembre 2025, 00:34

Podría recitar casi de memoria el nombre de los pocos mirandeses que estuvieron en la primera edición de Ebrovisión». Es una frase que Juanan Álvarez, ... que formaba parte de aquel selecto grupo que vieron a Los Piratas en el pabellón Naranja, suele repetir con cierta frecuencia. Por eso, cuando una revista especializada le encargó un reportaje sobre la evolución del festival, tenía claro cual iba a ser el primer párrafo. Posiblemente no hay mejor resumen para explicar el crecimiento de Ebrovisión. De frotarse los ojos por ver a la banda liderada por Iván Ferreiro en su ciudad, a acaparar todos los focos del panorama nacional. Juanan, igual que aquellos intrépidos que se acercaron al concierto aquella noche de julio de 2001 sin conocer ni a la mitad de los nombres del cartel, nunca se plantearon que estaban haciendo historia: asistían al nacimiento de un festival que ha llegado a sus bodas de plata más vivo que nunca.

