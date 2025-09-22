Renfe retoma las obras en Remolcado para levantar la nueva sede de Logirail en Miranda

El cuento de nunca acabar parece que podría llegar a su final. Y es que la importante obra de reforma de las antiguas oficinas del ... taller de Renfe de Material Remolcado para habilitar en ellas la nueva sede de Logirail en nuestra ciudad ha vuelto a la actividad dos años después de su adjudicación.

Según ha podido saber ELCORREO, la empresa ha dado inicio recientemente a la demolición de los tabiques del piso superior de las oficinas, lo que se entiende como un paso previo al arreglo integral del edificio, con especial atención al techo, que presenta graves daños.

De confirmarse la reanudación de las obras, se pondría fin a las distintas alternativas que se han manejado en los últimos meses. De hecho, en enero se llegó a especular con que Renfe estaba planteándose cancelar el proyecto de reforma parcial y llegó a contemplar incluso el derribo de todo el edificio para, posteriormente, levantar otro bloque nuevo en el que ubicar el nuevo Centro de Competencias Digitales (CCD); pero este escenario se descartó con la llegada del verano al exigir un monto presupuestario muchísimo más elevado.

La empresa ha reiniciado el proyecto de reforma, cumpliendo de esta manera con el compromiso verbal alcanzado con el comité del sector ferroviario.

Aunque no existe confirmación oficial, todo apunta a que la principal vía para desbloquear la reforma sería que Renfe ha incluido una partida presupuestaria para reparar el tejado. Más concretamente, sería la gerencia de Renfe en Castilla y León la que se haría cargo de este presupuesto, catalogado como una reforma del Taller de Material Remolcado, para arreglar la techumbre de las oficinas del edificio.

Cabe recordar que este proyecto de remodelación fue adjudicado en julio de 2023 por casi 500.000 euros a la empresa Cupar Construcciones, la cuál detectó daños estructurales en el inmueble a reformar. El inicio de las obras se retrasó varios meses, el plazo de ejecución inicialmente estaba fijado para mediados de 2024, y luego fue postergado a finales del curso, y ahora mismo ni si quiera se sabe cuándo podría finalizar el proyecto, pero al menos se ha dado el primer paso hacia ello.

Sindicatos

En otro orden de novedades relacionadas con el edificio de las oficinas de Renfe Remolcado, comentaban meses atrás los distintos sindicatos con representación en Renfe que esta obra les ibas a dejar sin sus oficinas asignadas ni espacios para reunirse. Pero, según informan los trabajadores, también se ha encontrado solución a dicha problemática.

Después de una tentativa de «parcheo» del problema ofreciendo, a cambio, oficinas en los locales actualmente cerrados de la estación de tren, la empresa se comprometió ha habilitar salas para los sindicatos a partir del 15 de septiembre. «Ya estamos haciendo la mudanza y tenemos nueva sala para reunirnos y trabajar en los temas sindicales», confirmaban esta semana. Estos nuevos espacios están situados en el edificio de los maquinistas, con lo que la obra se ha reiniciado sin efectos colaterales.