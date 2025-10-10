El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Naves de autopropulsado antes de la realización de algunas obras de mejora. Avelino Gómez

Renfe invertirá 5,2 millones en la nave de autopropulsado y en mejorar los talleres de Miranda

La inversión se incluye en el plan integral de modernización de instalaciones anunciado por Óscar Puente, con 1.000 millones en cinco años

Cristina Ortiz

Viernes, 10 de octubre 2025, 15:33

Renfe ha anunciado una inversión de 5,2 millones de euros en la conservación de edificaciones de las bases de mantenimiento y en la adecuación ... de la nave de autopropulsado. El proyecto se incluye en el Plan Integral de Talleres y Mantenimiento entre 2025 y 2030 comunicado este viernes por el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, durante una visita a las instalaciones del taller de alta velocidad Fuencarral II, junto al presidente de la compañía pública, Álvaro Fernández de Heredia.

