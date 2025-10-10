Renfe invertirá 5,2 millones en la nave de autopropulsado y en mejorar los talleres de Miranda

Renfe ha anunciado una inversión de 5,2 millones de euros en la conservación de edificaciones de las bases de mantenimiento y en la adecuación ... de la nave de autopropulsado. El proyecto se incluye en el Plan Integral de Talleres y Mantenimiento entre 2025 y 2030 comunicado este viernes por el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, durante una visita a las instalaciones del taller de alta velocidad Fuencarral II, junto al presidente de la compañía pública, Álvaro Fernández de Heredia.

Una propuesta, con una inversión cifrada en 1.000 millones de euros, diseñada para generar «un nuevo modelo de mantenimiento que optimiza recursos, reduce tiempos y mejora la fiabilidad de los trenes en circulación».

En el caso concreto de la ciudad, el programa quinquenal presenta apenas tres datos. El importe a invertir, que se cifra en 5,27 millones y dónde se gastarán: en la conservación de edificaciones existentes y en la adecuación de la nave de autopropulsado, en la que se han venido ya realizando trabajos de mejora en los últimos tiempos.

Actuaciones ya ejecutadas, que advierten los sindicatos, están incluidas en la cuantía económica anunciada ahora, por lo que la partida real va a ser bastante inferior. «Es una noticia positiva, pero no es real, porque se incluyen inversiones que ya se han ido haciendo en los últimos años. Han cogido las que están en desarrollo, las que están bastante confirmadas y otras a largo plazo, hasta cinco años, para llegar a esa cifra de 1.000 millones», explicó Rubén Cabezón, secretario general del sector ferroviario de Comisiones Obreras.

De hecho, durante el año pasado y el primer trimestre de éste se ejecutaron obras en la base de material motor por valor de 1,4 millones. Se renovaron las cubiertas y se colocaron paneles solares en las naves de torno y autopropulsado. Además, en esta última, que se incluye en el plan de inversiones, también se sustituyó una fachada y se instalaron seis nuevas puertas automáticas. Faltaría adecuar el interior y la maquinaria de trabajo. «Es lo que hace falta para poder hacer el mantenimiento a todos los trenes de obligación servicio público», valoró.

La realización de algunas de las tareas pendientes ya está confirmada. La delegación de la empresa pública en Castilla y León ha autorizado una partida de 400.000 euros para instalar un circuito cerrado de videovigilancia, reparar un muro en material motor, acondicionar el interior de la nave de autopropulsado y el tejado de las antiguas oficinas de remolcado, que es donde irán las futuras oficinas de Logirail.

De todos modos, en la reunión mantenida la pasada semana por los representantes sindicales con la empresa para avanzarles el plan ahora anunciado, sí que les comunicaron que también «se van a cambiar todos los sistemas de elevación para trabajar en los trenes que tenemos ahora y en los que nos van a llegar a futuro, se va a renovar la instalación neumática y eléctrica de toda la nave y se van a poner líneas de vida para hacer trabajos en techo», detalló el representante sindical.

Tareas a las que se deberían sumar «mejoras en la nave del torno, incluida la compra de una maquinaria nueva; y en la de levante que, en principio, es donde se iba a trasladar toda la operativa de material remolcado para hacer un centro de rodaje nuevo y que requiere de una actuación integral para garantizar la seguridad. Tiene goteras, unos cuadros eléctricos viejos... Aunque lo que se haga va a depender del uso que se le quiera dar a esa nave», señalaba Cabezón.

El plan detallado por Puente incluye «más de 60 talleres en actuación, de los que 10 de ellos ya están en ejecución o con proyecto, y cada uno de ellos supondrá un impulso a la actividad económica, genera oportunidades y vertebra el territorio a través del empleo y la innovación»