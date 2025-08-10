El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La obra para construir las nuevas oficinas va para largo A. Gómez

Renfe descarta demoler Remolcado en Miranda y levantar otro edificio para Logirail

La empresa vuelve a contemplar sólo el arreglo del tejado de las oficinas para reanudar la reforma congelada desde el pasado septiembre

Toni Caballero

Domingo, 10 de agosto 2025, 23:19

La importante obra de reforma de las antiguas oficinas del taller de Renfe de Material Remolcado para habilitar en ellas la nueve sede de Logirail ... en nuestra ciudad sigue dando que hablar. Congelado desde septiembre del ejercicio pasado, el proyecto continua siendo un quebradero de cabeza para la empresa ferroviaria, que ha estudiado distintas alternativas en los últimos meses.

