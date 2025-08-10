Renfe descarta demoler Remolcado en Miranda y levantar otro edificio para Logirail

La importante obra de reforma de las antiguas oficinas del taller de Renfe de Material Remolcado para habilitar en ellas la nueve sede de Logirail ... en nuestra ciudad sigue dando que hablar. Congelado desde septiembre del ejercicio pasado, el proyecto continua siendo un quebradero de cabeza para la empresa ferroviaria, que ha estudiado distintas alternativas en los últimos meses.

Si a finales de enero ELCORREO adelantaba que los «graves» daños estructurales detectados en el tejado del edificio podían llevar a Renfe a cancelar el proyecto de reforma parcial y se llegó a contemplar incluso el derribo de todo el edificio para, posteriormente, levantar otro bloque en el que ubicar el nuevo Centro de Competencias Digitales (CCD); ahora el escenario ha vuelto a cambiar.

Aunque no es una decisión en firme y todo puede cambiar por enésima ocasión, el comité del sector ferroviario tiene el compromiso verbal de la empresa de que va a retomar esta obra. Así las cosas, todo apunta a que la principal vía para desbloquear el proyecto apunta a que Renfe incluya una partida presupuestaria para reparar el tejado.

Más concretamente, sería la gerencia de Renfe en Castilla y León la que se haría cargo de este presupuesto, catalogado como una reforma del Taller de Material Remolcado, para arreglar la techumbre de las oficinas del edificio. Pero, por el momento, todo son planteamientos e hipótesis factibles.

En otro orden de novedades relativas a las oficinas ubicadas en el taller, comentaba meses atrás el órgano de representación de los trabajadores que su cuarto en el edificio, al igual que el resto de sedes de los sindicatos con representación en Renfe, habían quedado sin uso y ellos, sin espacios para reunirse.

Tras un «parcheo» del problema «ofreciéndonos oficinas en los locales actualmente cerrados de la estación de tren», la empresa se ha comprometido ha habilitar salas para los sindicatos a partir del 15 de septiembre. Si no hay cambios de última hora, los nuevos espacios se situarán en el edificio de los maquinistas, pero todavía no les ha sido comunicada la asignación de salas.

Volviendo al proyecto de la nueva sede de Logirail, la operación sigue congelada y no hay nada oficial, pero parece que Renfe ha descartado la opción de demoler el edificio para levantar otro nuevo, un plan que supondría un coste económico mucho más elevado que lo que se aprobó para la obra de rehabilitación del taller, aprobada dos años atrás. Sea como fuere, el nuevo Centro de Competencias Digitales de Logirail tendrá que esperar.

Cabe recordar que este proyecto de remodelación fue adjudicado en julio de 2023 por casi 500.000 euros a la empresa Cupar Construcciones, la cuál detectó daños estructurales en el inmueble a reformar. El inicio de las obras se retrasó varios meses, el plazo de ejecución inicialmente estaba fijado para mediados de 2024, y luego fue postergado a finales del curso, y ahora mismo ni si quiera se sabe cómo y cuándo se retomara. Renfe vuelve a apostar por reformar únicamente el tejado, pero no es una decisión firme, y ha de ver de dónde saca la partida presupuestaria.