Renfe comunica el cierre del Taller de Material Remolcado en Miranda

Se confirma el peor de los presagios. Renfe ha decidido cerrar el Taller de Material Remolcado en la ciudad y lo hará, según avanzó ayer ... la gerencia en una reunión mantenida con el comité de empresa y con el director de Mantenimiento de la Zona Norte de la compañía, y la medida se hará efectiva el próximo 1 de enero, aunque puede prorrogarse hasta el 30 de junio.

La noticia ha caído como un jarro de agua fría en el sector ferroviario mirandés. Y es que, si bien se lleva especulando con una posible clausura desde que la nave fue pasto de las llamas en marzo de 2024, los representantes siempre han mantenido la esperanza de que se fuese recuperando la carga de trabajo y rehabilitando la infraestructura.

«No esperábamos una noticia así, desde luego», aseveran desde la plantilla. A falta de que se convierta en oficial, la decisión adoptada por la empresa afectaría, de una u otra forma, a los 36 profesionales que desarrollan sus funciones en el pabellón de remolcado.

Por un lado, todo hace indicar que las 16 personas subcontratadas por la compañía podrían perder su empleo mientras que aproximadamente la mitad de las 21 restantes, que tienen plaza definitiva en Renfe, pasaría a trabajar en el Taller de Renfe Motor.La otra mitad de esta veintena, que dispone de plaza provisional, tendrían la opción de trasladar su puesto laboral a las naves de Valladolid, Madrid, Córdoba o Málaga. Todo sobre el papel y a grandes rasgos.

Según ha podido saber EL CORREO, la noticia también ha pillado por sorpresa al director general de Ingeniería y Mantenimiento, al Comité General de Empresa y a los sindicatos ferroviarios; pues ninguno de estos estamentos tenía constancia de la medida anunciada por el gerente de área.

Así las cosas, tras la reunión, la plantilla trabaja a contrarreloj en fijar una serie de encuentros para intentar revertir el cierre de la nave. El comité del sector ferroviario no quiere hacer declaraciones al respecto, ya que es una directriz que afecta a un gran número de profesionales y «hay muchas decisiones que tomar antes de adoptar medidas», pudiendo llegar a la denuncia en última instancia.

El anuncio de la clausura del Taller de Material Remolcado llega después de varios ejercicios con una merma paulatina de personal, con varias jubilaciones de administrativos, mandos intermedios y técnicos que no se han repuesto. Para más inri, el aparatoso incendio de marzo de 2024 parece haberse erigido en la gota que colma el vaso, en «la excusa perfecta».

Pese a que la gerencia de la empresa no ha puesto sobre la mesa ningún motivo concreto y de peso para el cierre de la nave, todas las miradas apuntan de nuevo a la operación que lleva meses gestándose entre MSC y mercancías. Actualmente, el taller realiza labores de mantenimiento únicamente del parque de vagones de Renfe Mercancías, empresa del grupo Renfe que está en el punto de mira de la CNMC (debido a sus resultados de cuentas sistemáticamente negativos).

Como ya explicó EL CORREO a principios de año, Renfe estaba valorando no rehabilitar el taller calcinado, puesto que Renfe Mercancías estaba en negociaciones con la multinacional MSC para la formación de una empresa mixta que saque a la primera del agujero financiero; y finalmente se ha confirmado la intención de la empresa y, si no hay cambios de última hora, dará carpetazo a Material Remolcado.

Renfe prevé cerrar este año la entrada de MSC en su filial de mercancías y, en el ámbito del sector ferroviario mirandés, sobrevuela la hipótesis de que la empresa ferroviaria podría haberse anticipado al acuerdo con la multinacional de transportes, concretamente a un potencial reclamo de reducción la carga de trabajo; cerrando el taller que cuenta con menos personal fijo entre los de Córdoba, León y Miranda; el elegido al suponer un menor coste económico.

En este escenario, con un gran porcentaje de profesionales «de fuera de la ciudad», la empresa podría trasladar a cerca de una decena de profesionales de Miranda a talleres de otros municipios sin abonar nada por los traslados; otros tantos con plaza definitiva serían reubicados en el Taller de Renfe Motor de nuestra ciudad, también sin gasto; y el resto, los 16 subcontratados, perderían el empleo. Se abre ahora un breve e intenso espacio de negociaciones.