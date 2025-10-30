El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Se abre un intenso periodo de negociaciones entre las distintas partes. Avelino Gómez

Renfe comunica el cierre del Taller de Material Remolcado en Miranda

La medida afectaría a los 36 empleados de la nave, movilizando a los fijos al área de Motor, y el comité de empresa ya trabaja para revertir la decisión

Toni Caballero

Miranda de Ebro

Jueves, 30 de octubre 2025, 12:29

Comenta

Se confirma el peor de los presagios. Renfe ha decidido cerrar el Taller de Material Remolcado en la ciudad y lo hará, según avanzó ayer ... la gerencia en una reunión mantenida con el comité de empresa y con el director de Mantenimiento de la Zona Norte de la compañía, y la medida se hará efectiva el próximo 1 de enero, aunque puede prorrogarse hasta el 30 de junio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un ertzaina da positivo en drogas tras chocar su coche patrulla contra un vehículo a la fuga en Bilbao
  2. 2 Muere el conductor de una furgoneta tras ser arrollado por un tren en Zalla
  3. 3

    ¿Cómo es la gripe que «viene fuerte»? Estos son los síntomas que ya han detectado los virólogos
  4. 4 Acusan a Jota Peleteiro de abandonar a los perros que tenía con Jessica Bueno
  5. 5

    Sufrir un ictus a los 35 años: «¡Esto no se me pasa, no se me pasa!»
  6. 6

    El argelino detenido por abandonar a su hijo en San Sebastián estudiaba en Alicante
  7. 7

    La cifra de muertos en la redada de Río supera los 130 tras la aparición de otros 70 cadáveres en un bosque
  8. 8

    El Portugalete hace historia en la Copa del Rey
  9. 9

    Las obras en Zorrozaurre provocan una plaga de ratas en Deusto y San Ignacio
  10. 10

    «A mí se me rompió el amor de tanto usarlo y ahora Rosalía dice que cuanto más folla más ama»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Renfe comunica el cierre del Taller de Material Remolcado en Miranda

Renfe comunica el cierre del Taller de Material Remolcado en Miranda