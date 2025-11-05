Renfe adjudica la renovación de los vestuarios femeninos de Material Motor
Los trabajos correrán a cargo de Seranco SA a cambio de 69.229 euros
Toni Caballero
Miranda de Ebro
Miércoles, 5 de noviembre 2025, 18:02
Renfe ha adjudicado por 69.229 euros la obra de reforma de los vestuarios femeninos de la base de mantenimiento de material motor. El proyecto correrá a cargo de la firma Seranco S.A, cuya oferta se impuso a la de las otras dos empresas concurrentes.
A partir de ahora, el tiempo de ejecución es de dos meses; un plazo para llevar a cabo la obra de acondicionamiento de una parte del edificio en el que ya se acondicionaron vestuarios masculinos y un comedor y que forman parte de los talleres de motor.
El objetivo es que, una vez reformado, ese espacio cuente con dos inodoros, dos duchas y cuatro lavabos, además de un espacio para lavar la ropa, con lavadora y secadora. Previo al inicio de los trabajos, será necesario instalar una caseta provisional para los vestuarios femeninos que sea adecuada para dos personas.
Deberá contar también con espacio para taquillas y un banco donde poder cambiarse; además de disponer de climatización. Se trata de un proyecto de unificación de espacios, como recoge la documentación.