El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Directo Peristeri-Bilbao Basket
Cuentan con un plazo de ejecución de dos meses. Avelino Gómez

Renfe adjudica la renovación de los vestuarios femeninos de Material Motor

Los trabajos correrán a cargo de Seranco SA a cambio de 69.229 euros

Toni Caballero

Miranda de Ebro

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 18:02

Comenta

Renfe ha adjudicado por 69.229 euros la obra de reforma de los vestuarios femeninos de la base de mantenimiento de material motor. El proyecto correrá a cargo de la firma Seranco S.A, cuya oferta se impuso a la de las otras dos empresas concurrentes.

A partir de ahora, el tiempo de ejecución es de dos meses; un plazo para llevar a cabo la obra de acondicionamiento de una parte del edificio en el que ya se acondicionaron vestuarios masculinos y un comedor y que forman parte de los talleres de motor.

El objetivo es que, una vez reformado, ese espacio cuente con dos inodoros, dos duchas y cuatro lavabos, además de un espacio para lavar la ropa, con lavadora y secadora. Previo al inicio de los trabajos, será necesario instalar una caseta provisional para los vestuarios femeninos que sea adecuada para dos personas.

Deberá contar también con espacio para taquillas y un banco donde poder cambiarse; además de disponer de climatización. Se trata de un proyecto de unificación de espacios, como recoge la documentación.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Leioa y el Indautxu lloran la muerte de su exfutbolista fallecido ayer en el accidente de moto en Lemoiz
  2. 2

    Las joyas de Lezama que Valverde se lleva a Newcastle: así son las nuevas promesas del Athletic
  3. 3

    Estas son las dos alternativas a las gafas cuando aparece la presbicia
  4. 4

    La zona de bajas emisiones de Barakaldo funcionará las 24 horas de lunes a domingo
  5. 5

    El musulmán Zohran Mamdani, la promesa de la izquierda, conquista Nueva York y se presenta como fórmula para vencer a Trump
  6. 6

    Unai, el joven de Elorrio que soñó con crear una marca y hoy la vende en su propia tienda
  7. 7 Un siglo de menús entre obreros
  8. 8

    «El fiscal general me convirtió en un delincuente confeso; o me voy de España o me suicido»
  9. 9

    Zupiria admite que «ha cambiado su discurso» sobre la delincuencia en Euskadi
  10. 10 Lucas, de Andy y Lucas, ahogado por las deudas: «Tiene 5.000 euros al mes en hipotecas y debe 400.000 al banco»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Renfe adjudica la renovación de los vestuarios femeninos de Material Motor

Renfe adjudica la renovación de los vestuarios femeninos de Material Motor