Renacimiento renuncia al estudio social y se centra en construir pisos en el Centro Histórico de Miranda

Renacimiento del Centro Histórico ha decidido dejar de lado la teoría y pasar a la acción. La asociación ha reorientado sus objetivos y ha renunciado ... a seguir avanzando en el análisis social de la Parte Vieja que ayudara a definir los proyectos a desarrollar en la zona; un trabajo coordinado por el Centro Lendakari Agirre, especialista en impulsar procesos de innovación social, con el que habían firmado un contrato de acompañamiento y asesoramiento durante un año por un importe de 20.000 euros.

Pero tras varios meses de trabajo conjunto decidieron romper el acuerdo de manera amistosa. «Nos suponía unos gastos muy fuertes y nuestra función no es hacer una prospección social centrando todos los esfuerzos en eso», apuntaron desde Renacimiento.

Consideran que para un colectivo que apenas cuenta con financiación y que tiene claro que el principal reto pasa por ser capaz de llevar a gente a vivir a Aquende, deben centrar todos sus esfuerzos en la construcción de viviendas.

Evidentemente, son conscientes de que lograrlo pasa por alcanzar acuerdos con las administraciones o con promotores, ya que en estos momentos el colectivo no dispone de suelo ni de presupuesto para asumir el coste de la edificación. Es cierto que lleva tiempo hablando con responsables municipales de la posibilidad de realizar permutas y cesiones para disponer de una parcela de titularidad pública suficiente en tamaño en la que poder empezar a desarrollar el proyecto piloto que desde hace dos tiene en un cajón la asociación y para el que habían puesto el ojo en un solar de la calle Los Hornos.

Un diseño de edificio sostenible y accesible que permitiría edificar 8 pisos, dos por planta, más dos estudios de un dormitorio bajo cubierta, y que se destinarían al alquiler social.

Acotar opciones

«Estamos viendo cómo se podría gestionar, pero tenemos que cerrar muchos flecos. Hay que definir y acotar las opciones para desarrollar el proyecto. Generar viviendas es lo más importante y hay que arrancar con ello», aseguraron.

De manera paralela, Renacimiento está pendiente de que se publiquen las bases de la convocatoria municipal para elaborar un plan director del Centro Histórico, para el que en el presupuesto municipal de este ejercicio se reservaron 50.000 euros. Licitación de un proyecto al que tienen claro que concurrirán como colectivo para tratar de hacerse con la adjudicación de un trabajo que debe sentar los pilares de lo que se quiere hacer de cara a tener un documento que presentar en las convocatorias de subvenciones que puedan ir surgiendo.

Se trata de contar con un estudio que detalle el estado actual del barrio y plantee una propuesta de intervención a corto, medio y largo plazo. Sin ese plan es inviable llamar a instituciones en busca de ayudas europeas.