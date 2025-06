Renacimiento lamenta el poco interés de las administraciones por la Parte Vieja de Miranda

Hace año y medio que la Asociación Renacimiento del Casco Histórico puso sobre la mesa un proyecto de edificación para levantar un bloque de ocho ... pisos y dos estudios en un solar de la calle Los Hornos que sirviera de iniciativa piloto para llevar a gente joven a esa parte del Ebro, conscientes de que la verdadera revitalización de la zona pasa por «que vaya gente a vivir allí», tal y como apuntaba el presidente del colectivo, José Antonio de Juana.

Se trataría de levantar un diseño de edificio sostenible y accesible que ya tienen dibujado. Pero arrancar con ese objetivo, tienen claro que pasa por la implicación del Ayuntamiento y de la Junta. «Se les ha notificado a ambos, pero es algo que está parado. No ha habido un compromiso para ejecutar esa iniciativa piloto, que la planteábamos para hacer ya, proponiendo fijar plazos, tiempo y recursos. Pero no sabemos nada. Nadie coge el toro por los cuernos».

También lamentaba De Juana que desde el Consistorio se haya denegado la petición de que se convoque una Junta de Portavoces en la que la asociación pudiera acudir como invitada para explicar cómo ven la situación y plantear una actuación integral en la que empezar a trabajar.

«Hace muchos años que la zona está en un pendiente de caída que ya no se soluciona con parches o intervenciones puntuales. Tiene que ser hacerse un tratamiento global», señaló De Juana; a modo de resumen de lo que querían exponer en esa Junta de Portavoces. Así que ahora, sin salirse el guión elaborado, tienen que decidir si insisten para que se convoque ese foro o apuestan por llevar su planteamiento a otro espacio público. Es algo que abordarán en el seno del colectivo en las próximas semanas.

Plazos y dinero

Lo que tienen claro es que no volverán a solicitar el poder dar su punto de vista en un pleno. Eso ya lo probaron y no funciona, porque es imposible compendiar en tres minutos un plan de futuro para la Parte Vieja. «Con la convocatoria de la Junta de Portavoces, tras explicar nuestra postura, queríamos salir de allí con la convocatoria de unas mesas de trabajo que fueran vinculantes, con compromisos y dotación presupuestaria».

No les sirve que desde la administración local se escuden diciendo que se vienen realizando inversiones importantes en el Casco Viejo como el Teatro Apolo o el castillo con el CIMA, porque a la vista está que «no son suficientes. Son temas puntuales que no contribuyen a que la gente se plantee vivir ahí, nadie toma conciencia de barrio y mientras no se consiga eso...».

Para lograrlo, lo primero que hay que hacer es poner en el mercado viviendas dignas, cómodas y eficientes; y, en paralelo, trabajar para que la zona sea atractiva. Y es que más que interés por residir en ese entorno, lo que perciben es deseo de marcharse.

Al menos, es lo que les trasladaron varios de los que acudieron el jueves a la reunión a la que estaban convocados los entrevistados de cara al estudio de Participación Social Centro Histórico (PSCH), impulsado por la asociación en colaboración con Agirre Lehendakaria Center (ALCk) y Urbegi Social Impact (USI). «Al Ayuntamiento, si no se le obliga no va a hacer nada, tiene que ser la ciudadanía la que apueste y empuje», zanjó.