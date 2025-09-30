El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El inmueble de la calle Vitoria está en venta por 700.000 euros. Avelino Gómez

La rehabilitación de edificios no repunta en Miranda pese a la demanda de vivienda en propiedad o renta

El coste de los inmuebles y el deterioro de muchos bloque s antiguos retrae a los inversores; aunque crece n las consultas por este tipo de operaciones

Cristina Ortiz

Martes, 30 de septiembre 2025, 23:57

Dar una segunda vida a edificios antiguos, incluidos muchos de ellos en el catálogo municipal de bienes protegidos no resulta sencillo, pese a que la ... gran demanda de alquiler y a unos precios elevados, hace más que interesante su recuperación para ponerlos en el mercado. Pero la rehabilitación «resulta cara», por lo que muchos de esos inmuebles, pese a su valor arquitectónico, acaban en ruina y demolidos. Incluso en zonas más o menos céntricas de la ciudad. Ése es el caso de varios bloques en la calle Vitoria, alguno en Ramón y Cajal o San Agustín.

Espacios grises

