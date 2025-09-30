La rehabilitación de edificios no repunta en Miranda pese a la demanda de vivienda en propiedad o renta

Dar una segunda vida a edificios antiguos, incluidos muchos de ellos en el catálogo municipal de bienes protegidos no resulta sencillo, pese a que la ... gran demanda de alquiler y a unos precios elevados, hace más que interesante su recuperación para ponerlos en el mercado. Pero la rehabilitación «resulta cara», por lo que muchos de esos inmuebles, pese a su valor arquitectónico, acaban en ruina y demolidos. Incluso en zonas más o menos céntricas de la ciudad. Ése es el caso de varios bloques en la calle Vitoria, alguno en Ramón y Cajal o San Agustín.

Además, al coste de rehabilitar construcciones en muchos casos de estructura de madera y muy deterioradas tras años de cierre, hay que añadir que al ser Miranda una ciudad de pequeño tamaño no hay grandes distancias al centro, los recorridos se pueden hacer andando y eso resta atractivo a las viviendas que se puedan ofertar en esos edificios céntricos, frente a otros en bloques mejor conservados y materiales más resistentes y con menos mantenimiento en otros barrios.

«O se trata de edificios que hayan estado bien conservados, con tejados mantenidos, en los que no hayan tenido goteras, o los inversores se echan atrás y, al final, hay que tirarlos y acaban convertidos en solares», reconocía Rubén Puras, responsable de Inmobiliaria M-30.

Y cuando se han conservado en óptimas condiciones es, en muchos casos, porque han estado abiertos, con residentes, normalmente inquilinos, que tienen derecho a continuar en su vivienda aunque la titularidad cambie de manos. Esa sería la situación del edificio del Bar Avenida, adquirido por Gonzalo Antón, pero también de otro en venta en Concepción Arenal 5, de dos alturas y bajo, con dos negocios abiertos y almacén y cuatro viviendas, que se vende por 310.000 euros.

Ampliar Se subastó hace tres años y no hubo ninguna puja. Avelino Gómez

700.000 se piden por un edificio de 1920 en la calle Vitoria 42 de cuatro alturas, compuesto por un local comercial, siete pisos y dos buhardillas, que requiere una reforma integral; y 400.000 por el número 1 de la calle San Juan, una casa de 600 metros cuadrados construidos de tres plantas (dos y baja) y buhardilla, con tejado renovado. Por 420.000 se ofrece un edificio en esquina en Ramón y Cajal, al principio de la calle, de 9 pisos y un local, con la ITE también al día y 5 inquilinos en su interior, que se anuncia como «oportunidad para inversores», por la rentabilidad a obtener por alquileres; y por 598.800 se vende el de Concepción Arenal 1, en el que hace tres años ya hubo una cooperativa dispuesta a rehabilitarlo pero sigue clausurado.

Cerrado a cal y canto permanece el inmueble de Francisco Cantera 2, tras una temporada con okupas y una subasta que hace tres años quedó desierta. Nadie se interesó por una construcción por la que se pedía, como oferta mínima, 1.743.200. Ni formar parte del catálogo Docomomo del Movimiento Moderno o contar con una superficie construida de 1.664 metros cuadrados en el centro, fue suficiente atractivo.

Carácter residual

No son operaciones fáciles, tienen un carácter «muy residual», pero eso no quiere decir que no haya inversores interesados en ese mercado más dirigido a crear viviendas singulares y amplias, como las proyectadas en su momentos en el número 18 de La Estación; o enfocadas más a invertir para alquiler, como las que proyecta HT Consultora Inmobiliaria en el edificio de la antigua empresa de confección Orive, entre las calles Colón y Ciudad de Toledo.

Dos usos diferentes y que, en opinión de Puras, tienen que estar bien delimitados, porque los propietarios no suelen elegir viviendas con vecinos que vayan rotando de manera permanente. De todos modos, sí reconoce que aunque la demanda de este tipo de inmuebles es escasa ahora «de vez en cuando hay alguna consulta por ese tipo de propiedades y antes, no existía. Hay algún inversor que se dedica a ese sector. Hay un nicho de mercado pero es mucho más bajo y, si hay inquilinos, cuesta más».

En el mismo sentido se manifestaron en Kar, donde no perciben un boom en este tipo de operaciones, son casos puntuales en los que se cierran esas ventas; la mayoría de los inversores que nos llegan demandan suelo en el que construir. «El pequeño inversor que se mueve Miranda busca pisos».