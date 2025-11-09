La regulación y el clima acaban con los temporeros de setas que arrasaban el monte en la comarca de Miranda

La llegada de las frías mañanas de otoño se está retrasando, lo que para los seteros es una calamidad. Sin lluvia, solo se puede salir ... a caminar por el monte. Los hay que ya ni siquiera sacan la cesta de casa, cansados de regresar con ella vacía.

Níscalos, cantarelus o pardilla, esos manjares que otros años abundaban en el entorno de Miranda, son ahora un tesoro que se encuentra con cuentagotas. De los boletus no hay noticias. «Posiblemente estamos ante una de las peores temporadas de los últimos tiempos», reconoce Luis Abadía, presidente de la asociación micológica Mariano Losa. A los que les puede la impaciencia, no les queda otra opción que coger el coche e irse a zonas más boscosas del norte navarro o vasco, en las que es posible encontrar algunos ejemplares.

El valor culinario de las setas ha provocado una masificación en los últimos años, en los que no era raro ver a grupos organizados, con personas contratadas a modo de temporeros, capaces de esquilmar el monte en una sola mañana. La situación fronteriza de Miranda tampoco ayudaba porque otras comunidades como Álava o La Rioja tenían una regulación más severa, por lo que muchas de estas bandas se desplazaban hasta nuestra zona para actuar con total impunidad.

Hartos de ver llegar furgonetas con estos grupos, Bozóo fue el primero en dar el paso de fijar un coto. En poco tiempo, la medida ha dado resultado ya que ha acabado casi por completo con esta práctica. Por 7 euros puedes recoger hasta cinco kilos, un precio y una cantidad que no espanta a «los que de verdad les gusta ir al monte y recogen setas para su casa», explica el alcalde de la localidad, pero que sí tiene un efecto disuasorio para aquellos que solo buscaban arrasar a golpe de rastrillo para llenar la cartera más que la cesta. Al existir una normativa, las fuerzas de seguridad tienen a lo que aferrarse para sancionar a los que obran de forma ilegal. De esta forma, Bozóo ha recuperado la tranquilidad y hasta genera un ingreso adicional. «Es una cantidad pequeña la que entra por el coto, pero la riqueza micológica si que nos reporta muchas visitas y movimiento en el pueblo los fines de semana», admite.

Peñacerrada, Villafranca o Barrio ya en provincias limítrofes pero dentro del radio de acción de los seteros de la comarca, también tienen limitada la recogida. Otros puntos como Pancorbo o San Juan se ciñen por la regulación regional, mucho más flexible, aunque en ellos la naturaleza juega a su favor porque los parajes más prolíficos no son tan accesibles y por lo tanto son menos atractivos para los que quieren hacer negocio rápido. Y es que algunas temporadas, un kilo de boletus se ha llegado a pagar a 50 euros y de perretxikos hasta 80 euros. Con el otoño que está haciendo, la única esperanza ya son los cantarelus porque «aguantan bien los primeros fríos del invierno», explica Abadía, que celebra que hayan desaparecido del entorno los que maltrataban la naturaleza.