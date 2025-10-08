La reforma pendiente en Arenal se ejecutará en Miranda en una única fase

La reforma integral del tramo de Arenal entre Juan Ramón Jiménez y Concepción Arenal se ejecutará en una única fase, en lugar de en las ... dos planificadas inicialmente por Obras para facilitar las tareas de carga y descarga del supermercado ubicado en esa manzana y, además, los trabajos arrancarán casi una semana antes de lo previsto (se había fijado para el 20).

Dos modificaciones en la planificación ligadas a la mayor agilidad en la ejecución del primer tramo de obras y a que se van a habilitar nuevas zonas de carga y descarga tanto en Juan Ramón Jiménez como en Concepción Arenal, donde se seguirá manteniendo el punto de acopios.

Por el primer tramo de la obra, que se está concluyendo estos días, se permitirá el paso de peatones y el acceso al garaje. La ruta del urbano quedará igual que hasta ahora, con las paradas de Arenal anuladas en el sentido Hospital-El Lago. Se mantienen en Condado de Treviño 36A, 60 y 80.

La actuación en Arenal, destacaba el concejal del área, Adrián San Emeterio, «es una obra de gran magnitud y que estamos abordando por fases dado el gran presupuesto que conllevan porque se hace una reforma integral». El tramo actual fue contratado por 940.560 euros (con IVA).