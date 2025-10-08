El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El próximo martes 14 comenzarán los trabajos en el siguiente tramo de vía. Avelino Gómez

La reforma pendiente en Arenal se ejecutará en Miranda en una única fase

La planificación inicial dividía el tramo en dos para facilitar el acopio del supermercado ubicado en esa vía

Cristina Ortiz

Miércoles, 8 de octubre 2025, 14:55

La reforma integral del tramo de Arenal entre Juan Ramón Jiménez y Concepción Arenal se ejecutará en una única fase, en lugar de en las ... dos planificadas inicialmente por Obras para facilitar las tareas de carga y descarga del supermercado ubicado en esa manzana y, además, los trabajos arrancarán casi una semana antes de lo previsto (se había fijado para el 20).

