La reforma de la Comisaría de Policía Local de Miranda, pendiente de una tercera licitación

Dice el refrán que 'a la tercera va la vencida'; pero conseguir que así sea pasa por hacer una revisión de los precios establecidos hace ... un año, en el segundo proceso licitatorio, para ver si se consigue presentar un pliego que económicamente resulte atractivo a las empresas constructoras, convencidos en el departamento de Obras de que, técnicamente, es un buen proyecto el presentado y que, por tanto, no requiere de modificaciones.

Pero no hay fecha aún para esa revisión presupuestar. Es un trabajo que está pendiente y el responsable del área, Adrián San Emeterio, quiere que se analicen con detalle todas las partidas y se constate con responsable del sector que la licitación puede resultar atractiva. No quiere que el procedimiento se quede de nuevo desierto. Al primer intento de adjudicación no concurrió nadie y, al segundo, la única empresa que lo hizo y se llevó la obra, acabó desistiendo. Y, para la tercera, aún no hay plazos. De hecho, el edil ni siquiera se compromete a que se haga este año. Deja claro que es una reforma que se va a acometer «porque es necesaria, tenemos el proyecto y parte de la financiación, pero no sabemos cuándo», reconoció Adrián; que antes de abrir el nuevo proceso quiere que existan garantías de que va a salir adelante. Por eso, antes quieren conocer los motivos que en los procedimientos previos llevaron a las empresas a no presentar ofertas.

La primera licitación salió en julio de 2023 por 331.227 euros (IVA incluido) de los que por 273.381 euros formaban parte del Fondo de Cooperación Local General de la Junta que le correspondía a la ciudad y el resto lo aportaba el Consistorio de sus presupuesto.

Pero no concurrió nadie, por lo que un año después, en agosto del pasado ejercicio, se incrementó la partida en 88.000 euros, hasta alcanzar los 419.060 euros (IVA incluido), y se volvió a sacar a contratación. Entonces sólo interesó a una empresa que no acabó firmando;y tampoco dio resultado el solicitar ofertas a tres constructoras, como se hizo con éxito en el caso del SAC, ahora en obras.