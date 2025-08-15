La reforma para ampliar el aforo de la Fábrica de Tornillos de Miranda se aplaza sin fecha

La Fábrica de Tornillos sigue siendo una de las instalaciones más demandadas aunque ha perdido parte de su protagonismo en la agenda cultural de la ... ciudad desde que hace dos años el cambio de normativa redujo su aforo y modificó las condiciones para solicitar su cesión. Ahora las asociaciones tienen que asumir más responsabilidad en materia de seguridad, pero el principal problema es que de acoger a 800 personas ha pasado a poco más de la mitad de espectadores, una reducción que limita la contratación de ciertos grupos.

La Concejalía ejecutó en un primer momento las reformas necesarias para cumplir con los requisitos mínimos que permitieran retomar la actividad, una vez realizado el plan de seguridad que llevaba años en punto muerto. Así se habilitaron nuevas salidas de emergencia para que el recinto pudiera celebrar nuevamente conciertos, aunque con la promesa de acometer a medio plazo una reforma mucho más profunda.

Tras una valoración inicial, en el presupuesto del pasado ejercicio se asignaron 160.000 euros para acometer la obra y se encargó a los técnicos municipales un boceto sobre las posibilidades de modificar la distribución del espacio interior para ganar aforo. Posteriormente se planteó la opción de contratar la redacción del proyecto a una empresa externa, un paso que tampoco se ha dado.

La intención era ejecutar la obra el pasado verano porque es la época del calendario en el que menos actividad tiene la Fábrica de Tornillos, pero el retraso al aprobar las cuentas municipales impidió que se pudieran cumplir los plazos. Ante la imposibilidad de cerrar únicamente julio y agosto, Cristina Ferreras optó por postergar un año los arreglos.

De esta forma se pudo salvar los eventos programados y ganar tiempo para barajar todas las alternativas. Y es que la edil de Podemos siempre ha tenido claro que cualquier reforma tiene que ser para llegar a cerca de 600 espectadores, ya que en caso contrario, es una inversión que no se rentabiliza.

Pero a mediados de agosto, el Ayuntamiento sigue sin avanzar en la contratación del proyecto por lo que esta campaña estival tampoco se ejecutará la obra y lo que es peor, no hay una fecha prevista para llevarla a cabo. Por ahora, la reforma queda aplazada de forma indefinida porque a partir de septiembre la Fábrica de Tornillos recupera su actividad y la Ferreras no tiene intención de trastocar los planes de ninguna de las asociaciones, que han reservado el espacio con mucha antelación y tienen contratadas sus actuaciones.

Es decir, que como mínimo será necesario esperar hasta el próximo año. Eso sí, Ferreras deja claro que el dinero no se tocará. Su idea es reservarlo para cuando se puedan acometer las mejoras necesarias, que apuntan entre otras cosas a cambiar los baños, que tienen un diseño poco práctico y que no cumple con la normativa de acceso para personas con discapacidad. También convence la mejora de la insonorización para reducir las molestias a los vecinos.

Lo que genera más dudas es la modificación de la distribución interior de l sala, clave para ganar más aforo. Sobre la mesa se han puesto algunas ideas, pero ninguna concreta ya que implican mover la barra y el cuadro de calderas y cuadros eléctricos. Ese segundo requisito es más costoso y dificulta la posibilidad de redistribuir el espacio para poder meter más público.

En febrero, la concejalía invirtió 16.000 euros en un proyector láser de lente fija, una pantalla de gran formato y un software de gestión.