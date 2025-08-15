El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El objetivo es que la sala tenga al menos capacidad para 600 espectadores. Avelino Gómez

La reforma para ampliar el aforo de la Fábrica de Tornillos de Miranda se aplaza sin fecha

La Concejalía posterga por segundo verano consecutivo la obraal no tener todavíani siquiera el proyecto

Raúl Canales

Viernes, 15 de agosto 2025, 00:00

La Fábrica de Tornillos sigue siendo una de las instalaciones más demandadas aunque ha perdido parte de su protagonismo en la agenda cultural de la ... ciudad desde que hace dos años el cambio de normativa redujo su aforo y modificó las condiciones para solicitar su cesión. Ahora las asociaciones tienen que asumir más responsabilidad en materia de seguridad, pero el principal problema es que de acoger a 800 personas ha pasado a poco más de la mitad de espectadores, una reducción que limita la contratación de ciertos grupos.

