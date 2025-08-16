El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El deterioro es evidente en algunas zonas de las aceras de la calle. E. C.

La reforma de la acera de Ronda de Miranda desde la 'm' se divide en 2 fases

Sólo una empresas, Antis Obra Civil, ha licitado para ejecutar una actuación con 242.990 euros de presupuesto

Cristina Ortiz

Sábado, 16 de agosto 2025, 23:47

Obras va a dividir en dos fases la reforma de la deteriorada acera de Ronda del Ferrocarril que discurre entre la rotonda de la 'm' ... y el parque Antonio Machado, con el objetivo de minimizar las molestias de los trabajos tanto para los residentes en la zona como para los conductores, ya que durante un tiempo se invadirá parte de la calzada.

