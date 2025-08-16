La reforma de la acera de Ronda de Miranda desde la 'm' se divide en 2 fases

Obras va a dividir en dos fases la reforma de la deteriorada acera de Ronda del Ferrocarril que discurre entre la rotonda de la 'm' ... y el parque Antonio Machado, con el objetivo de minimizar las molestias de los trabajos tanto para los residentes en la zona como para los conductores, ya que durante un tiempo se invadirá parte de la calzada.

Concretamente en la primera etapa de la actuación, ya que se ha previsto que primero se lleve a cabo la renovación del tramo que discurre entre la 'm' y la calle Dos de Mayo. Una zona en la que los trabajos afectarán únicamente a una tienda. En ese espacio no hay ni más negocios ni viviendas, ya que en ese lateral hay un muro que da a un patio y la fachada de un local comercial que no tiene actividad en estos momentos y al que, además, se accede por la esquina con La Estación.

Pero durante el tiempo que dure la actuación en ese espacio, se va a cortar uno de los dos carriles de circulación de Ronda en sentido hacia el Antonio Machado. Ese espacio se empleará para dejar la maquinaria necesaria para la obra y el material que se requiera, por lo que el tráfico tendrá que concentrarse en la mitad de la calzada, con lo que ello implica de reorganización para dar paso alternativo a quienes se dirijan hacia la calle Colón.

Evidentemente, los peatones tampoco podrán moverse por ese tramo y tendrán que utilizar la acera de enfrente, la más próxima a Los Almacenes o ir por La Estación.

Cuando se complete la renovación del pavimento de ese tramo, se abrirá y se recuperará la circulación con normalidad; para pasar al otro tramo, donde los trabajos no afectarán al tráfico pero si eliminarán temporalmente varias plazas de aparcamiento y cortarán el acceso al garaje comunitario que tiene salida y entrada por ese punto. No hay alternativas, porque una vez que se pique y se levante el pavimento actual, cuando se coloqué el nuevo habrá que esperar a que se asiente y se seque para que se ruede sobre él.Para los portales y los comercios, como en Arenal o Ramón y Cajal, se montarán pasarelas metálicas, y se retirará la isla de contenedores

La actuación, además de nivelar las baldosas y dejar la acera sin baches y desniveles, provocados en su mayoría por el crecimiento de las raíces de los árboles, va a diseñar alcorques corridos, que eviten a futuro el mismo problema. Aunque en el tramo en el que hay aparcamientos, estos espacios de tierra se dividirán dejando pasos hormigonados para facilitar llegar al aparcamiento.

Banco o zona verde

Aún está por decidir qué se va a hacer en la zona del transformador de Iberdrola y los respiraderos de esa instalación eléctrica. Se quiere dar una mejor imagen y más integrada a ese espacio que la que ofrece actualmente. Se están valorando, entre otras alternativas, crear un banco perimetral o montar una zona verde con jardineras y otros elementos, siguiendo la línea de Fidel García, por ejemplo.

De momento, lo más inmediato es celebrar una mesa de contratación para adjudicar la obra, si cumple con todos los criterios, a Antis, la única empresa que ha presentado una oferta para ejecutar unos trabajos para los que hay un presupuesto de 242.990 euros (IVA incluido). Después tocará establecer un calendario de trabajo para una obra con un plazo de ejecución de 4 meses.

«Es una zona que requiere una actuación importante para acabar con los problemas derivados del crecimiento de las raíces de los árboles», explicó el concejal de Obras, Adrián San Emeterio, consciente de que hay muchas más zonas de la ciudad que tienen el mismo problema, en las que se irá actuando en función de la disponibilidad presupuestaria.