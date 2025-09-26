La Red de Mujeres impartirá 17 talleres gratuitos en la Casa de Igualdad de Miranda

La Red de Mujeres para la Suma de Saberes 2+2=5 impartirá 17 talleres gratuitos en la Casa de Igualdad durante el curso 2025-2026. Las ... inscripciones para optar a las 255 plazas de los cursos ofertados podrán realizarse desde el lunes 29 de septiembre hasta el 7 de octubre, en la propia Casa de Igualdad.

El sorteo para aquellos talleres que tengan más inscripciones que plazas se realizará el 9 de octubre y las clases comenzarán el 14 de octubre. Se ofertan clases de patchwork, manualidades, nutrición, alfabetización, móviles, repostería, punto, ganchillo, bolillos, punto de cruz, bisutería, muñequería, matemáticas re-creativas para menores o paseos.

Se trata de una iniciativa que comenzó su andadura hace más de una década y se ha convertido en una de las puertas de entrada para las actividades que se organizan desde la Concejalía de Igualdad.

«En los últimos días son muchas las personas que se están acercando a la Casa para preguntar sobre el inicio del curso y la oferta de este año, por lo que es casi seguro que la respuesta, un año más, va a superar con creces el número de plazas que se ofertan», explica la concejala de Igualdad Soraya Solórzano.

Es probable que, a lo largo de los meses, se complementen con más talleres de los inicialmente previstos puesto que se cuenta con otras personas dispuestas a compartir sus habilidades, conocimientos o saberes pero por el momento no se han concretado temas o fechas. Además, se sigue trabajando en el desarrollo de propuestas abiertas a la ciudadanía en general y aquellas dirigidas específicamente al público infantil y juvenil, a través de los centros educativos.

«Hemos mantenido reuniones con los dos institutos de la ciudad, con el fin de conocer sus propuestas y necesidades y así poder enfocar el trabajo que desarrollamos de manera conjunta. El resultado es muy satisfactorio y tenemos ya algunas ideas que iremos desarrollando a lo largo del curso. Es por ello que arrancamos esta nueva temporada con toda la motivación posible», detalla Solórzano.

Por otro lado, se mantendrá la colaboración con la Asociación de Mujeres Inmigrantes sin Fronteras, cediendo las instalaciones de la Casa de Igualdad para facilitar que el colectivo pueda desarrollar sus actividades.