El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El ganchillo es una de las actividades que se proponen todos los años. Avelino Gómez

La Red de Mujeres impartirá 17 talleres gratuitos en la Casa de Igualdad de Miranda

Las inscripciones se pueden realizar del lunes 29 al 7 de octubre

Cristina Ortiz

Viernes, 26 de septiembre 2025, 10:42

La Red de Mujeres para la Suma de Saberes 2+2=5 impartirá 17 talleres gratuitos en la Casa de Igualdad durante el curso 2025-2026. Las ... inscripciones para optar a las 255 plazas de los cursos ofertados podrán realizarse desde el lunes 29 de septiembre hasta el 7 de octubre, en la propia Casa de Igualdad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Los monitores iban desnudos y se duchaban con nuestras hijas e hijos en el campamento»
  2. 2 Descubren la razón por la que una trabajadora de Bilbao se cogía la baja siempre en la misma fecha
  3. 3

    Estas son las cartas que destapan lo sucedido en Bernedo: «Las monitoras hacían topless en la piscina»
  4. 4

    «Tuvo mala suerte. Le tocó a él», dicen los amigos de Haitam, el joven muerto de una puñalada en Solokoetxe
  5. 5

    «Para comer la merienda tenían que chupar el dedo del pie al monitor»
  6. 6 Detienen en Santutxu a un joven de 22 años acusado de tres agresiones sexuales en dos días, robo con violencia y lesiones
  7. 7

    La plantilla de Petronor convoca huelga indefinida por el alejamiento de los vestuarios
  8. 8

    El Gobierno vasco reconoce que el polémico campamento de Bernedo «no figuraba en ningún registro público»
  9. 9

    La historia de la disidencia de la izquierda abertzale: así nació GKS
  10. 10

    Etxanobe plantea cambiar el sistema de acogida y pide ayuda contra las «mafias» que traen menas a Bizkaia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La Red de Mujeres impartirá 17 talleres gratuitos en la Casa de Igualdad de Miranda

La Red de Mujeres impartirá 17 talleres gratuitos en la Casa de Igualdad de Miranda