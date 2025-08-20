El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Las visitas teatralizadas suelen ser muy bien recibidas por los mirandeses. Avelino Gómez

Un recorrido por la historia y la cultura de Miranda

Sapo Producciones realizará unas visitas teatralizadas por los rincones más icónicos de la ciudad

Javier Alonso

Miércoles, 20 de agosto 2025, 00:30

Vuelven al ruedo las visitas teatralizadas, con las que se pretende ofrecer a la ciudadanía la oportunidad de conocer los lugares y personajes más emblemáticos ... de la localidad. Las jornadas serán gratuitas y se celebrarán en cuatro sábados, con dos sesiones en cada uno de ellos, una por la mañana y otra por la tarde. La actividad propuesta por la Concejalía de Cultura y Turismo, dará comienzo el próximo día 20 de septiembre, el día 27 será la segunda y en el mes de octubre se realizarán los días 11 y 18. Todas ellas contarán con el mismo horario, la sesión matutina comenzará a las doce del mediodía y la vespertina a las 18.30 horas de la tarde.

