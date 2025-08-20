Un recorrido por la historia y la cultura de Miranda

Vuelven al ruedo las visitas teatralizadas, con las que se pretende ofrecer a la ciudadanía la oportunidad de conocer los lugares y personajes más emblemáticos ... de la localidad. Las jornadas serán gratuitas y se celebrarán en cuatro sábados, con dos sesiones en cada uno de ellos, una por la mañana y otra por la tarde. La actividad propuesta por la Concejalía de Cultura y Turismo, dará comienzo el próximo día 20 de septiembre, el día 27 será la segunda y en el mes de octubre se realizarán los días 11 y 18. Todas ellas contarán con el mismo horario, la sesión matutina comenzará a las doce del mediodía y la vespertina a las 18.30 horas de la tarde.

El concejal responsable del área, Carlos Diez Javiz, admite que «no se realizó en 2024 porque no teníamos presupuesto, este año sí que lo hemos conseguido». Añade además que, «es una actividad muy bien acogida por la gente».

Diez Javiz aseguraba que en la primera edición , «se llenaron las plazas de las visitas, llegamos a tener hasta lista de espera», algo que demuestra tanto el interés como el gran recibimiento de la dinámica por parte de los mirandeses.

En la hora y media de duración del recorrido, los asistentes podrán visitar y conocer la historia de algunos de los lugares más simbólicos de la ciudad, así como, a personajes entrañables, que serán representados en determinados puntos del recorrido a través de pequeñas actuaciones.

Entre los que se verán teatralizados, encontramos a figuras religiosas como Sor María de la Huerta, Iván Dolero, que contará anécdotas y vivencias con los condes de Salinas y a Santiago, el hermano del Chantre, entre otros.

A lo largo del recorrido, se dará también a conocer la importancia del Río Ebro, tanto en términos comerciales como el papel que desempeñó en el proceso de ensanche que convirtió a Miranda en una ciudad moderna.

Por otro lado, se visitará el castillo y se explicará la historia de uno de los personajes más significativos de la ciudad, el Chantre.

Gracias a esta iniciativa, los mirandeses podrán recorrer lugares emblemáticos, ver recreadas las vivencias de personajes significativos y conocer la historia de los mismos. Todo ello de forma gratuita. El único requisito necesario para asistir a estas travesías consiste en apuntarse en la página web www.visitasguiadasmiranda.es. Cada persona podrá adquirir un máximo de cuatro entradas hasta llenar el cupo de cincuenta personas por visita.

El punto de salida de cada trayecto será en el CIMA, ubicado en la Calle San Francisco, 10. Se recomienda acudir con diez minutos de antelación.