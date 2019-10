Recompensa para una larga espera El equipamiento sorprendió a quienes visitaron la instalación. / E. C. El próximo 4 de noviembre comenzará a funcionar el Centro Deportivo de Rehabilitación Oncológica de la Fundación Giafys que ayer abrió sus puertas en una jornada cargada de emociones y sentimientos MARÍA ÁNGELES CRESPO Sábado, 19 octubre 2019, 22:36

Para quienes no tenían en si agenda ninguna efeméride especial, la jornada de ayer fue seguramente una más, pero la gran familia de Giafys tienen desde ayer en su calendario una fecha que con el paso del tiempo será un día de celebración. No en vano este 19 de octubre –escogido con mimo al celebrarse el Día Mundial de la Lucha Contra el Cáncer de Mama–, tendrá para la Fundación Giafys, siempre una resonancia particular puesto que ayer se abrieron por primera vez las puertas del Centro Deportivo de rehabilitación Oncológica, ese espacio que en la ciudad siempre se ha denominado el gimnasio. La instalación es la realidad en la que se ha convertido el sueño que empezó a forjarse hace ya quince años.

«No ha sido fácil» apuntaba un emocionado Fernando Herrero que recordó que fue siempre su objetivo desde la creencia de «los beneficios del ejercicio físico para los supervivientes de cáncer. Personas que tendrán en el centro deportivo el lugar adecuado para seguir con sus programas individualizados y adecuados a cada enfermo. Ellos se beneficiarán de estas instalaciones que estarán a pleno rendimiento a partir del próximo 4 de noviembre, seguro, pero podrán hacerlo muchos más mirandeses porque «con esto contamos con un recurso para compartir con personas a las que el ejercicio físico les sea beneficioso para recuperarse de sus patologías y disfrutar de una mejor calidad de vida».

En la presentación de las modernas y bien equipadas instalaciones, con elementos de última generación, podía haberse hablado, y mucho de todo lo que puede encontrarse en su interior, pero todos los presentes tenían claro que el de ayer era un día en el que lo que debía primar era el agradecimiento. Así que Herrero echó mano en no pocas ocasiones de la palabra Gracias.

Se puso e acento en la gratitud y también en el recuerdo porque tanto él como Koro Quevedo dijeron que el centro es «el sitio de los supervivientes», pero también de «los que ya no están».

Solidaridad

Desde la Fundación tampoco se olvidaron de quienes de un modo u otro han colaborado, así que no pudieron menos que hacer referencia a la solidaridad con la que han contado en estos años.

Y en esa misma actitud es en la que se detuvieron tanto la alcaldesa Aitana Hernando como el subdelegado del Gobierno en Burgos, Pedro de la Fuente. Hernando dijo que «esto es el resultado de la solidaridad de los mirandeses, y hoy hay que hablar de agradecimiento hacia ellos y de esperanza para quienes vayan a ser sus usuarios». Y ahondando en lo importante que es disponer de un recurso «como éste», dijo que «es fundamental que se sigan aportando recursos económicos en el campo de la investigación».

Y es ahí donde desarrolla su labor profesional la radioncóloga Virginia Ruiz, colaboradora con Giafys en todas las actividades divulgativas, así que como dijo «tenía que venir en un día como hoy. Esto es la guinda a mucho esfuerzo y es poner la vista en que no sólo es importante curar el cáncer sino ayudar al superviviente a mejorar su calidad de vida. A veces los que estamos al otro lado, nos olvidamos de esto, y es igual de importante que nuestra labor».

El Centro Deportivo de Rehabilitación Oncológica que ya existe en Miranda es el único de estas características a nivel nacional y no cabe duda de que quienes conocieron ayer las instalaciones acabaron sorprendiéndose por el modo en el que está dotado.

Esta primera visita tendrá a lo largo del día de hoy su continuidad porque Giafys ha organizado un nuevo Paseo Rosa, andando o en bicicleta, que partirá a las once de la mañana del parque Antonio Machado y que en su recorrido tendrá una visita para los participantes.

Entre quienes tuvieron la oportunidad de descubrir el espectacular equipamiento de este gimnasio construido en un local cedido por el Ayuntamiento, había muchas personas que acabarán utilizándolo, muchos supervivientes, y en sus miradas se percibía esperanza, era un sentimiento que se respiraba en el ambiente.