La calle Real Aquende soporta el paso de 5.000 coches diarios. Avelino Gómez

Reclaman un código de uso del Casco Viejo de Miranda e instalar controles de acceso

Renacimiento plantea medidas a muy corto plazo consensuadas con todos los afectados para avanzar hacia la peatonalización

Raúl Canales

Lunes, 6 de octubre 2025, 23:53

«El Casco Viejo no nos pertenece solo a los que vivimos hoy en Miranda, sino que nos ha sido legado por las generaciones anteriores ... y tenemos la obligación de preservarlos para las futuras». Para la asociación Renacimiento, el debate sobre la peatonalización del barrio histórico no puede ceñirse solo a un problema de ruido o de tráfico sino que requiere una visión mucho más profunda y que implique a muchos agentes. Aunque tienen claro que la peatonalización total es la única opción para poder impulsar una recuperación del barrio en todos los ámbitos, y valoran el empeño de la concejala de Medio Ambiente por hacer una prueba piloto, creen que la misma no arroja conclusiones definitivas por el poco tiempo que ha durado y porque se han cometido errores como no incluir en la misma a la calle La Fuente cuando supera los 90 decibelios durante muchas horas.

