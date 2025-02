Las rebajas darán paso en Miranda a una reducida Feria del Descuento

Los últimos días de febrero y las primeras jornadas de marzo van a estar repletas de actividades que acabarán coincidiendo, y habrá que ver si ... restando presencia a unas o a otras o, como se supone seguirá habiendo público para todos.

Una de las que abarcará final y principio de mes será la ya tradicional Feria del Descuento que llega a su edición número 41 y para la que desde Acecaa ya se tiene todo preparado y lo único que queda en este momento es conocer cuál será el número de participantes. «Este año ya sabíamos que podía haber una menor presencia porque algunos de los habituales se han jubilado», era una posibilidad porque para poder contar con el mismo número de participantes había que atraer a nuevos comercios, y lo cierto es que a falta de sólo un día hábil para que finalice el plazo de inscripción –mañana lunes día 17 es la última jornada– son 26 los establecimientos que van a participar, frente a los 47 que lo hicieron en la cita de febrero del año pasado. «En los últimos días suele haber un pequeño tirón, así que confiamos que podamos contar con más de treinta, pero ya veremos», apunta la presidenta de la asociación de comerciantes, Sonia Araico.

La edición número 41 de la Feria del Descuento se desarrollará entre los días 27 de febrero y 1 de marzo. «Va a coincidir con carnaval y con la feria de marzo, y ya veremos a ver cómo nos afecta esto».

Lo haga de una manera u otra lo que recuerda también Araico es que una vez más «los comercios participantes ofrecerán sus productos con descuentos en sus establecimientos». Es la dinámica por la que se ha optado en las últimas ediciones porque «a los participantes les resulta más cómodo ya que no tiene que mover material ni nada», pero también indica que desde Acecaa no descartan la posibilidad de volver a planificar la Feria del Descuento en la calle. «Es una opción más factible para la feria de verano, pero lo de organizarla en la calle es algo a lo que no renunciamos. Ya veremos a ver».

Remate final

El principio de la feria del Descuento va siempre unido al final de otra de las oportunidades que se brindan a los consumidores para conseguir productos a mejores precios que en plena temporada, las rebajas, que en este momento aun tientan a los compradores con reclamos de 2x1 o de hasta el 70%, aunque esta opción en el menor de los casos.

Desde Acecaa, que siempre que comienzan reiteran que «las rebajas ya no son lo que eran», se reafirman en este comentario. «Dede hace un tiempo a esta parte no son fechas en las que hay ni colas ni grandes aglomeraciones, y en estas que llegan justo después de Navidad, todavía menos».

Así las cosas para Araico, las de este año no han ido «no bien ni mal. Han servido para retirar algo de stock, pero poco más. La Feria del Descuento también ayudará».