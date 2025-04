Se reabre el debate en torno a la regulación de los patinetes eléctricos en Miranda

El accidente de tráfico que tuvo lugar en Miranda hace poco más de dos semanas, y que acabó con un menor de 12 años gravemente ... herido después de chocar con su patinete eléctrico contra un vehículo en marcha en los aledaños del Estadio Municipal de Anduva, aparentemente sin casco de seguridad, ha vuelto a poner sobre la mesa el debate acerca de los peligros de este nuevo medio de transporte.

Cada vez son más los mirandeses que van a trabajar o realizan sus quehaceres diarios en patinete eléctrico y, en el caso de nuestra ciudad, es la Ley de Transporte la que impera y establece una serie de restricciones para su utilización. Entre las normas a cumplir; queda prohibido que dos personas circulen en el mismo patinete, se deben manejar con casco de seguridad, nunca bajo los efectos del alcohol y ñas drogas, y el seguro de responsabilidad civil será obligatorio a partir de enero de 2026.

Sin embargo, para algunos ciudadanos, a la vista de los últimos acontecimientos y de la realidad mirandesa, con la ley estatal no basta. «Los que tienen que espabilar son los del Ayuntamiento. Cada vez hay más accidentes con estos patinetes eléctricos, a ver si de una vez por todas hacen una ordenanza de movilidad que lo regule, como tiene toda ciudad medio decente», explica Javier Fernández, un vecino del barrio de Anduva que también puntualiza: «Si sumas que no tenemos una ordenanza concreta a que la Policía Local no pone multas, pues tenemos un coctel terrible».

En esta misma línea, Alicia Herranz, una mirandesa que hace uso de su coche a diario para desplazarse hasta su empleo en el Polígono Industrial de Bayas, añade que «no me extraña para nada que haya accidentes porque a veces te salen de cualquier lado, incluso en dirección contraria y sin casco. Hay de todo, pero es evidente que los más jóvenes los llevan de otra manera y algunos no respetan las normas. Da bastante miedo porque pueden hacer daño a alguien o te los puedes llevar por delante con el coche».

Por su parte, María Cueva, concejala de Medio Ambiente, tiene claro que «mi competencia es en materia de concienciación sobre movilidades sostenibles medioambientalmente, y no puedo hacer valoraciones sobre la regulación de los patinetes porque es competencia de Policía». Aún así, destaca que «lo que sí que puedo decir es que hay que vigilar y sancionar los malos comportamientos de estos conductores. Los patinetes han de conducirse siempre respetando las indicaciones de tráfico y unas mínimas normas de convivencia por el bien de todos, especialmente de quienes van en el propio patinete, que son los más vulnerables en la carretera, y de los peatones cuando estos circulan por las aceras indebidamente».

Civismo y cámaras

En el mismo marco se posiciona Pablo Gómez, concejal de Seguridad Ciudadana ya buen seguro la voz más autorizada en el ámbito municipal.

«Al principio de la legislatura 2019-2023, se llegó a debatir una ordenanza que regulase a los vehículos de movilidad personal (VMP), pero después el Gobierno sacó una normativa que impera en todo el país. Por lo tanto, es absurdo que se regule con una norma de rango inferior algo que ya está regulado a nivel estatal», explica.

En otro orden de declaraciones, el edil aclara que «se trata de una cuestión de civismo porque no se puede poner un agente de Policía detrás de cada conductor de patinete ni para cada persona que deja la bolsa del botellón en la calle o que no recoge las heces de su perro. El usuario ha de hacerse responsable. Yo mismo he sido testigo de cómo la Policía Local ha obligado a bajarse de patinetes y bicicletas en zonas peatonales. El civismo es fundamental y las malas conductas se sancionan, que la gente no tenga dudas. Además, el uso de patinetes eléctricos es otra de las cosas que se quiere vigilar con la instalación de cámaras de seguridad en Juan Ramón Jiménez, el Conservatorio y la zona peatonal de la Calle La Estación».