Rafael Ocete explicará en Miranda por qué «no se puede blindar la palabra chakolí»

Txakolí, escriben unos, y otros se decantan por hacer referencia a ese particular vino empleando el término chacolí. Está claro que el primero de es ... el que se utiliza en Euskadi y que la ch es la seña de identidad del vino que se producen viticultores de zonas castellanas.

Existe desde hace tiempo ese 'pique' y Rafael Ocete, que lo tiene muy claro, lo ha plasmado de manera muy gráfica con la propia grafía que emplea para referirse a ese vino del que hablará en la conferencia, o mejor charla coloquio, que tendrá lugar esta tarde en las dependencias del Casino a las ocho de la tarde. El título ya deja claro cuál es su opinión: 'No se puede blindar la palabra chakolí, ese vino no es exclusivo de los vascos'.

Rafael Ocete es doctor en Biología, profesor titular jubilado de Entomología Aplicada y Premio Viticultura de la Organización Internacional de la Viña en los años 2009 y 2014. Está claro que su currículo le avala y que en la charla que va a ofrecer no va a faltar, inicialmente una explicación, que puede denominarse académica y por lo tanto, científica del origen de las viñas que derivaron en el cultivo de este vino tan conocido tanto en Euskadi como en lugares como Miranda.

Algo absolutamente lógico teniendo en cuenta que «se ha producido desde Briviesca y hasta todo el norte de Burgos, incluyendo por supuesto toda la zona de Miranda», asegura. Así las cosas hablará de todas la variedades de chacolí «que no eran pocas, que se «ha producido a lo largo del tiempo en diferentes puntos de la provincias. Por eso no se puede decir que el chacolí es un producto sólo vasco, como digo en el título de la conferencia, la palabra no se puede blindar».

Lleva mucho tiempo estudiando y trabajando en el mundo de la viticultura, así que conoce infinidad de variedades de vides silvestres y cultivadas, y por lo tanto en conferencias como la que ofrecerá esta tarde en el Casino, siempre habrá tiempo para que quienes acudan a escucharle disfruten con curiosidades que sólo los buenos conocedores de la materia atesoran y pueden poner en común.

El chacolí es un vino que se produce desde hace siglos y, si en algunos casos se ha mantenido la tradición a la hora de elaborarlo, hay otros en los que se han aplicado fórmulas novedosas. «Es un vino de baja graduación, que no ha llegado a tener una gran maduración, y con aguja, y se producía con levaduras naturales. Hoy en día, en muchos casos, lo que se hace es paralizar la fermentación normal y se emplean levaduras especializadas. En algunos casos, incluso se le pone un impulsor carbónico para que tenga mayor aguja».

Podría aprovecharse la coyuntura de la conferencia para que los asistentes se tomaran un poco de chacolí, pero en principio apunta Ocete que «no estaría mal, pero en principio en esta ocasión lo más importante va a ser la praxis, después ya veremos».

El conferenciante de esta tarde reside durante la mayor parte del año en Sevilla, pero pasa temporadas entre Tirgo y Miranda, y ser conocedor de la zona y tener «aquí muchos amigos», hizo que respondiera «sí, sin pensármelo mucho», a la petición que se le hizo desde el casino para que ofreciera una conferencia que «a buen seguro va a convertirse en una charla coloquio, porque de lo que se trata no es sólo de que yo hable, sino de que intercambiemos opiniones».

Viene ilusionado y anima a los mirandeses a que se acerquen esta tarde al Casino porque considera que «es interesante que la gente conozca como se ha producido la domesticación de la vid, y saber algo sobre las comarcas productoras de chacolí de la provincia de Burgos, así como tener nociones sobre las variedades de vid más enraizadas en la zona, y de los chacolís». Está seguro de que quienes acudan a la cita van a entretenerse. «Creo que la charla será amena»

Otras propuestas

Con la conferencia de esta tarde que ofrecerá Rafael Ocete se inician las actividades que van a desarrollarse en el Casino durante la Semana Santa que ya está en puertas.

Será a partir del próximo jueves cuando una tradición de este tiempo volverá a ser una realidad que se ha recuperado hace poco. El jueves, el viernes y el sábado, los tres días a partir de las nueve de la noche, en sus dependencias se podrá jugar a las chapas.