La radioncóloga Virginia Ruis presentó en Miranda su libro 'Tu historia no acaba aquí

La radioncóloga Virginia Ruiz ha visitado en múltiples ocasiones Miranda, y lo ha hecho, con su habitual cercanía para con los pacientes, para abordar temas ... relacionados con el cáncer que preocupaban a quienes lo padecen en la ciudad.

En su último encuentro con los mirandeses ha seguido hablando de la enfermedad, pero desde otras perspectiva, porque estuvo aquí para presentar su libro 'Tu historia no acaba aquí', Avanzar tras un diagnostico oncológico. Una publicación con la que ha querido «plasmar un mensaje de esperanza. Cuando a uno le dan el diagnóstico lo primero que piensa es que se va a morir, y lo que he querido reflejar es que la historia no acaba aquí, que hay muchas cosas que podemos hacer, incluso si estamos en la etapa final de vida».

En el libro hace un repaso de todas las etapas, desde la sospecha diagnóstica, hay también un apartado sobre las pseudoterapias y habla de las perspectivas de futuro. Habla del proceso completo y explica a los pacientes «por qué hacemos los tratamientos que hacemos y en qué nos basamos los profesionales. Quiero que sea una especie de brújula, porque el sistema no te lo pone fácil», y hace todo esto con un lenguaje «asequible al público en general». Es un libro divulgativo, sí, pero en él también incluye relatos «que sirven para ejemplificar lo que explico».

Con 'Tu historia no acaba aquí' Virginia Ruiz da un paso más en lo que sus pacientes saben que es una de sus obsesiones, en trabajar para humanizar la medicina. «Los pacientes no tienen por qué conocer el lenguaje médico ni como funciona cada servicio oncológico. Muchas veces se dejan llevar por ese paternalismo más entendido que tenemos los profesionales de decirles lo que tienen que hacer, cuando ellos deberían participar activamente en todo el proceso».

Eligió dedicares a la medicina por vocación y es algo que sigue muy presente en su día a día y aplica el que fue y es su concepto de médico. «Es importante curar también a través de la palabra, algo en lo que siempre he creído y he ido aprendiendo con la experiencia. Yha sido así porque en la facultad no te enseñan más que a aprender de enfermedades pero no de enfermos y en la vida real lo que encuentras son enfermos con enfermedades».

Teniéndolo así de claro siempre que puede aprovecha para reivindicar que a los alumnos de Medicina «se les enseñe a comunicar porque lo que nosotros digamos, lo que expliquemos va a impactar en el paciente casi tanto como las medicinas que le vayamos a dar». Por eso insiste una y otra vez, y también se refleja en su libro en que «tenemos que dar un paso más para que haya más participación del paciente en su proceso».

Sabe por experiencia que el paciente oncológico siente más vulnerabilidad y miedo que otros afectados por otras enfermedades y por eso es por lo que abunda en que «nos tenemos que alejar del cientificismo, que tiene que existir, pero hay que volver al humanismo porque tenemos que amoldar lo que sabemos a la persona la que vas a aplicar un tratamiento. Los médicos tenemos que formarnos pero ala hora de enfrentarnos al paciente tenemos que saber tratarle como persona, no estamos delante de algo que tenemos que reparar, y tenemos la obligación de acercarnos a él y entender lo que le pasa».

Ese pensamiento se refleja en el libro que confía sirva para «que encuentren recetas que les ayuden a sentirse acompañados y a entender que lo que les pasa emocionalmente es normal, y que tienen herramientas para sobrellevar lo mejor posible este proceso».