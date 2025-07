NO QUIERO y Ascua cierran el cartel de Ebrovisión 2025 a falta de las dos sorpresas La banda bilbaína y el grupo ganador del concurso UBULive 2025 ponen la guinda a una programación «excepcional»

El 25 aniversario de Ebrovisión ya tiene su cartel práticamente cerrado. A falta de descubrir las dos actuaciones sorpresa que se desvelarán en el propio esecenario, el festival mirandés ha puesto la guinda a una programación «excepcional» con nuevos nombres que amplían la propuesta artística y multiplican las ganas de celebrar el certamen que tendrá lugar del 4 al 7 de septiembre .

La banda bilbaína NO QUIERO se incorpora a esta edición con su «contundente director y una cuidada propuesta audiovisual que les ha llevado a convertirse en una de las revelaciones del circuito nacional. Con una formación sólida y un discurso artístico potente, llegan a Ebrovisión tras una intensa gira y con nuevo álbum previsto para este mismo septiembre». Actuará en domingo 7, como cierre de la cita, junto a Embusteros.

También se suman Ascua , ganadores del concurso UBULIVE 2025 , con su «mezcla de punk, hardcore y metal, letras comprometidas y una puesta en escena enérgica y sin concesiones. Una banda en pleno crecimiento que dará mucho que hablar». Su presentación tendrá lugar el viernes 5.

Y para que la música no se detenga, 20 DJs tomarán los distintos espacios del festival para llenar cada rincón de ritmo y energía. Encabezan esta selección nombres tan reconocidos como DJ Amable , Maadraassoo y Santo Fever , junto a Edu Anmu , Brummel , DJ Panoramis , Dad Is Bad , Teleclub DJs , Ipu DJ , Jonathan Castillo , Fan Fan DJs , Inquilino Comunista DJ , DJ Gel , Optigan1 , DJ Patrullero , Bilboloopers DJs , Retrovisor , Escalona , Chicho La Calle y Alberto Ramos .

Con esta última tanda de confirmaciones, Ebrovisión refuerza su espíritu diverso, vibrante y festivo. La edición 2025 contará con más de 40 bandas y artistas , entre los que destacan Viva Suecia , Xoel López , Depresión Sonora , The Murder Capital y Gorka Urbizu, entre otros; además de un espectacular recorrido musical por escenarios tan singulares como el Escenario Río Ebro y el Escenario Castillo.

