«Si se quiere continuar con las carrozas en Miranda, hay que trabajar para hacerlas»

La noticia de que sólo un grupo carrocero, Trotamundos, mantiene su participación en el desfile de este año pilló por sorpresa a la concejala de ... Fiestas, Montse Cantera, que no tuvo ayer problema en reconocer que se había enterado de la situación por EL CORREO. Ella confiaba en mantener la implicación de los mismos tres de la pasada edición, pero no va a ser así. Más que Matillas y Arco Iris se han caído de la cita por falta de gente. Este año les resulta imposible sacar adelante un proyecto digno del certamen.

Y contra eso, contra la falta de relevo generacional, Cantera tiene claro que es muy difícil luchar. «Todo el mundo quiere que se mantengan las tradiciones, pero luego, a la hora de la verdad, no participa, ni colabora para que eso sea así. Hablamos de no perder lo nuestro pero nadie va a poner papelillo. No es una cuestión de dinero, por mucho que pongas sobre la mesa, si la gente no colabora, las carrozas no se hacen solas. Por más pena que nos dé, si cada uno de nosotros no ponemos algo de nuestra parte, no se va a poder salvar el desfile».

Ése es, para la concejala, el verdadero problema de fondo; y la solución ahí no la puede dar sólo el Ayuntamiento, se tiene que implicar toda la sociedad mirandesa. «Si se quiere continuar con las carrozas, hay que trabajar para hacerlas. Sin gente que se involucre, no habrá», incidía Cantera, al tiempo que apuntaba que ya en ediciones pasadas desde el Consistorio se planteó hacer una escuela taller para el aprendizaje, se contactó con asociaciones para que se animaran a dar el paso... Pero nada ha funcionado.

De hecho, reconocía que se ha puesto sobre la mesa de debate en alguna ocasión el profesionalizar la cita y, como se hace en otros lugares, comprar las carrozas. Es otra opción que, hoy por hoy, no han valorado pero que se podría estudiar, siendo conscientes del giro de 180 grados que daría el certamen, ya que dejaría de ser algo propio, que hace de manera artesanal la gente de Miranda; para pasar a ser una actividad más que se contrata para el programa.

La otra opción, si no hay nadie dispuesto a hacerlas es renunciar al desfile, cerrar ese capítulo dentro del programa y destinar el dinero a otra cosa. Pero, ahora mismo, el reto con el que trabaja la concejala de Fiestas es «salvar el desfile de 2025» tras la sorpresa, a sólo tres meses de ese evento, de que únicamente hay un grupo participante; que, eso sí, se ha comprometido a seguir adelante aunque sea en solitario. Si bien, Cantera intentará que se pueda sumar alguien más aunque se haga con alguna propuesta de menor formato.

El objetivo es evitar que la actividad se caiga este año del programa, porque de cara a 2026 confía en que Arco Iris pueda retornar, recuperando a alguno de los miembros del grupo que este año no se podían comprometer y que les han dejado en cuadro, con tres personas, haciendo inviable el plantearse salir.

También espera que Más que Matillas 'enganche' a alguna personas nuevas, volviendo así a los tres grupos del pasado ejercicio, a los que está previsto que se sume otra asociación que ya se ha comprometido con Cantera a estar en esa cita, para la de este septiembre no les daba tiempo.

Pero, ahora mismo, «sé que tengo dos para este año». Ésa es la única certeza de partida y con la que empezar a tomar decisiones para decidir si se deja de lado el concurso y se hace una exhibición, se completa con otras creaciones el desfile... Son muchas las opciones a valorar a partir de ahora en el Consistorio, que no se imaginaba estar en esta tesitura a tres meses de las fiestas.

Preocupación

No lo veía así el PP, que consideraba más que previsible la situación, porque hace tiempo que, apuntaba su portavoz, Sergio Montoya, que la celebración de la Virgen de Altamira está «en la UVI. Este equipo de Gobierno se va a acabar cargando otra tradición, el patrimonio y parte de la historia de la ciudad que llevamos disfrutando desde hace más de 70 años».

El concejal aseguraba sentirse enfadado y preocupado por el hecho de que, ahora mismo, sólo un grupo garantice que va a haber carrozas en Miranda. «Es un problema muy importante. Pedimos al equipo de Gobierno que tome cartas en el asunto porque el trato que se les ha dado a los carroceros en los últimos años es francamente mejorable. Se ha hecho poco o nada para salvar una seña de identidad de la ciudad».

Montoya concluía destacando que «si no cuidamos nuestra cultura, nuestras tradiciones y nuestras raíces, nos vamos a quedar sin nada».

Visión compartida también desde la oposición por el concejal de Vox, Miguel Arbaizar, quien mostraba su «profunda preocupación» por la situación del desfile y lamentaba que «debido a la falta de vocación y de apoyo institucional, no se puedan realizar todas las carrozas que tradicionalmente forman parte de nuestras celebraciones».

Calificaba el edil de «lamentable» que todos los partidos, en las campañas electorales, «se llenen la boca alabando las fiestas y tradiciones, incluidas las carrozas, pero que en la realidad no se toman medidas efectivas para apoyarlas». Además, consideraba «inaceptable» que el Ayuntamiento «destine recursos públicos a actividades menos representativas y con un marcado carácter ideológico, mientras se deja de lado una tradición compartida por todos».

Por último, animaba a Fiestas a buscar soluciones imaginativas que garanticen la continuidad ya sea organizando una escuela taller con salida al mercado laboral, buscando respaldo económico de las empresas que puedan patrocinar a los grupos o apoyando la venta para salir en otros desfiles, aumentando así su rentabilidad. «Es algo que se podría exportar».