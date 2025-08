Queremos Ríos Vivos pide investigar en Miranda la reiteración de vertidos al Bayas

El vertido que ha teñido de marrón el agua del Bayas ha generado «indignación» en la ciudadanía. La plataforma Queremos Ríos Vivos pide que se ... investiguen a fondo los hechos ya que considera que son reiterados y que puede existir un delito medioambiental. Para el colectivo no se trata de un accidente puntual ya que «los que solemos pasear por el Bayas hemos observado en multitud de ocasiones espumas blancas, olor a detergentes y presencia de aceites industriales en la superficie».

Además, recuerdan que Azucarera ya tuvo un escape hace una década que provocó la muerte de mil kilos de peces. En aquella ocasión, la empresa fue sancionada con 13.000 euros, «pero el pago de estas cantidades apenas supone un contratiempo para una empresa importante». Por este motivo, ahora exigen a las administraciones una «total transparencia» respecto a los resultados de la investigación abierta y que se «depuren responsabilidades».

Queremos Ríos Vivos tiene claro que la ciudad no puede permitir que el Bayas «se convierta en un colector que sirva de vía para verter aguas contaminadas al Ebro». En su opinión, sucesos como el ocurrido en los últimos días «dicen muy poco de la sociedad en la que vivimos y del respeto que debemos tener por la naturaleza».

Aunque las primeras muestras tomadas por Seprona y la propia Azucarera en la zona de la desembocadura parecen indicar que el PH del agua tiene parámetros normales, la mortandad de peces y el color marrón evidencian que el vertido ha reducido el oxígeno del agua. «Sin un estudio más profundo no podemos estar seguros de que solo haya afectado a los peces y no a otras especies acuáticas o aves que habitan en entornos fluviales. Tampoco se puede asegurar que en un futuro no afectará a otras especies incluidas en la cadena trófica que se hayan alimentado de esos peces», afirman desde Queremos Ríos Vivos, sin esconder su «preocupación y malestar».

La plataforma ciudadana pide más «rigor y contundencia» para evitar que estos desastres ecológicos se repitan y que se investigue la reiteración de hechos similares. «El daño que se ha provocado esta vez ya es irreparable pero hay que trabajar para que no vuelva a suceder», remarcan.

El vertido que ha afectado al Bayas se produjo el pasado fin de semana, aunque sus efectos aún son visibles, sobre todo en la zona del polideportivo, donde el afluente desemboca en el Ebro. La diferencia de color entre ambos ríos es notable. Según las primeras pesquisas, todo apunta a una fuga en las cubas de la Azucarera, planta que se prepara para iniciar su actividad remolachera.