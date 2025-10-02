El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La plantación de arbolado a lo largo del camino, hasta el polideportivo, es una de las propuestas que lanza el colectivo. Avelino Gómez

Queremos Ríos Vivos pide más árboles para sombra y viveros forestales en Miranda

El colectivo reclama que se cumpla en el corto plazo el compromiso de replantar ejemplares en el San Juan tras las talas hace dos años y medio

Cristina Ortiz

Jueves, 2 de octubre 2025, 21:18

Comenta

Más árboles que den sombra en zonas urbanas por las que pasean los mirandeses o la creación de viveros municipales para especies forestales, en los ... que crezcan ejemplares que luego plantar en la ciudad en función de las necesidades de renaturalización del entorno urbano.

Queremos Ríos Vivos pide más árboles para sombra y viveros forestales en Miranda