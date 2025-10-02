Queremos Ríos Vivos pide más árboles para sombra y viveros forestales en Miranda

Más árboles que den sombra en zonas urbanas por las que pasean los mirandeses o la creación de viveros municipales para especies forestales, en los ... que crezcan ejemplares que luego plantar en la ciudad en función de las necesidades de renaturalización del entorno urbano.

Son dos de las ideas que destacan en la propuesta de medidas urgentes para acometer entre 2025 (que encara el último cuatrimestre) y 2026, que el colectivo Queremos Ríos Vivos ha trasladado al Ayuntamiento y ha hecho público, para conocimiento de la ciudadanía en general, a través de las redes sociales.

Se trata de un documento de once páginas centrado en el arbolado, del que aborda distintos aspectos, empezando por la necesidad de crear esos viveros forestales de titularidad municipal. Instalaciones «económicas en cuanto a coste y mantenimiento» y «eficaces» en la apuesta a futuro para plantación de árboles en el entorno natural de la ciudad; tras un estudio previo del tipo y el número de variedades que se necesitarán a medio y largo plazo.

Ejemplares que podrían servir para dar sombra en zonas por las que, habitualmente pasean los mirandeses y que carecen de arbolado, como el Camino de Anduva, en el tramo que va desde el campo de fútbol al polideportivo. «Es una pena que habiéndose renovado la acera hace relativamente poco tiempo, no se haya previsto dejar huecos para los alcorques de los árboles», apuntaban.

Una actuación que también entienden que se podría extender a lo largo de toda la carretera del Penbu, hasta conectar con el parque Emiliano Bajo, para de ahí seguir plantando especies hasta la zona de Cascajos.

En esa misma línea solicitan que se aproveche la construcción de tramos de carril bici para «hacer zonas verdes en los laterales o colocar arbustos o arbolado adecuado».

Reforestar

También reclaman que se cumpla el compromiso anunciado en marzo de 2023, hace dos años y medio, de reforestar con especies autóctonas el Monte de San Juan tras la eliminación masiva de los pinos de radiata y de los ejemplares talados unos meses después, en pleno mes de julio de ese año. Dos intervenciones consecutivas. «Se ha ido perdiendo masa forestal de una manera desmesurada», aseguran desde Queremos Ríos Vivos; al tiempo que demandan el compromiso de las autoridades de que «se fije una fecha cercana para las repoblaciones».

Además, echan en falta «controles individualizados de la situación específica de cada árbol», así como información sobre «cuántos se han talado, cuántos se van a talar y cuántas toneladas de madera está previsto obtener de la intervención». Aspectos a incluir en el Plan Director de Arbolado, cuya elaboración siguen reivindicando. De momento, para este ejercicio, Medio Ambiente cuenta con una partida de 30.000 euros de cara a contratar un inventario de arbolado que espera tener listo para 2026.

Por otro lado, el colectivo exige un mayor control y la eliminación de vertederos ilegales. Aseguran que en varias ocasiones han alertado a las autoridades pertinentes y «no han solucionado el problema». De hecho, sólo en una ocasión han recibido respuesta a su solicitud de intervención y fue con una denuncia al 112, por lo que llamar a ese organismo «será nuestro modus operandi a partir de ahora».