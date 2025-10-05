El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Su última visita llegró tras el vertido al Bayas. A. Gómez

Queremos Ríos Vivos de Miranda denuncia la inacción de varios Organismos

Piden respuestas ante el mal olor y los vertidos en el Bayas

M. A. C.

Domingo, 5 de octubre 2025, 18:18

Miranda de Ebro. El último episodio de mortandad de peces ha hecho que plataforma Queremos Ríos Vivos haga público un manifiesto en el que habla ... del mal olor en la ciudad y los reiterados vertidos al Bayas. Puestos los dos puntos sobre la mesa muestran su «indignación por la nula respuesta de los organismos competentes que deberían impedirlo mediante el control de sus procesos y la imposición de las sanciones correspondientes.Denuncian que el aire se está llenando de partículas sólidas y que los peces y sus hábitats han muerto o están desapareciendo por eso se preguntan «¿Qué hace la CHE?, ¿Donde está el Seprona?», y exigen que se den respuestas ya.

