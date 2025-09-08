Puestos a disposición judicial en Miranda por robos en el interior de autocaravanas

La Guardia Civil ha puesto a disposición judicial a dos personas dos personas, de 19 y 59 años de edad, como presuntos autores de los ... delitos de hurto y de robo con fuerza en el interior de autocaravanas.

En sus labores de vigilancia y prevención de delitos una patrulla agentes supo que dos hombres merodeaban de manera sospechosa entre los vehículos estacionados en un área de descanso de la AP-1 en las inmediaciones de Miranda. Al sentirse observados, los dos individuos huyeron y fueron interceptados después de que en la persecución participaran agentes del Alfoz de Burgos, Briviesca y Oña.

Una vez identificados, al inspeccionarse el turismo se encontraron en su interior ordenadores portátiles, tablets y teléfonos móviles, además de joyas, dinero en efectivo y artículos de cosmética, cuyo valor total se estima que es superior a los 15.000 euros.

Los dos hombres no pudieron aportar elementos que acreditaran que los artículos eran suyos, así que los agentes incautaron el material y llevaron a los sospechosos a dependencias oficiales. Las pesquisas desarrolladas por la Guardia Civil de Oña, han permitido vincular parte de los bienes recuperados con robos cometidos en autocaravanas que se encontraban en tránsito tanto por la provincia de Burgos como por la de Guipúzcoa y se encontraban estacionadas en áreas de descanso de la autopista. Gracias a esto, muchos de los objetos intervenidos ya hayan sido reconocidos y devueltos sus legítimos dueños.

Los indicios y pruebas contra los presuntos autores de estos robos y hurtos, que habían sido dejados en libertad, hicieron que los agentes iniciaran trabajos para su localización, y los encontraron días después en la Comunidad de Madrid. Una vez iniciadas las diligencias oportunas los dos hombres fueron detenidos y puestos a disposición judicial en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Miranda.