Puesto a disposición judicial por la Guardia Civil de Miranda al cuadruplicar la tasa de alcoholemia Los agentes tomaros las mismas medidas con otros tres conductores que la triplicaban cuando circulaban por diferentes carreteas de la provincia

Los controles de alcoholemia que realiza la Guardia Civil se intensifican en las épocas en las que la circulación también lo hace y una de ellas es el verano.

Como consecuencia de las mismas en un período de diez días agentes de la Guardia Civil de Tráfico de la provincia han puesto a disposición a cuatro conductores que en tres de los casos triplicaban la tasa de alcoholemia permitida y en uno de ellos, el más grave y en el que intervinieron agentes de Miranda, llegaba a cuadruplicarlo.

Fue este último el suceso más grave y se produjo el pasado día 25 de julio. Un coche se salió de la vía y volcó en una pista asfaltada que conecta dos localidades de la Bureba. Acudió la patrulla del destacamento de Tráfico de Miranda y sometió al conductor, un hombre de 68 años a las pruebas de alcoholemia. El resultado fue de 1,03mg/l y 1,00 mg/l en aire respirado, lo que supone cuadruplicar la tasa legal y, como consecuencia de ello fue puesto a disposición judicial como presunto autor de un delito contra la seguridad vial.

También un accidente de tráfico fue la razón por la que la Guardia Civil hizo un control de alcoholemia a un conductor que se salió de la vía y causó daños en la infraestructura viaria. Fue en la N-120 y el conductor, de 25 años, que resultó ileso presentó una tasa de 0,86 mg/l y 0,90 mg/l, lo que significa que en este caso triplicaba la tasa legal. Ocurrió el día 31 de julio, y en el mes de agosto, los días 2 y 3, los agentes pusieron a disposición judicial a otros dos conductores más como presuntos autores de delitos contra la seguridad vial.

Triplicaba la tasa, con 0,83 mg/l y 0,78, un conductor de 38 años que se salió de la vía y sufrió heridas leves en la carretera B-200.

En la misma vía , durante un dispositivo preventivo, agentes del Subsector interceptaron un vehículo cuyo único ocupante, un varón de 25 años de edad, mostraba signos evidentes de encontrarse bajo la influencia de bebidas alcohólicas. Una vez hechas las pruebas pertinentes, éstas arrojaron resultados de 0,80 mg/l y 0,82 mg/l.

En los cuatro casos registrados en los últimos días de julio y los primeros del mes de agosto se instruyeron las diligencias pertinentes.

Tolerancia cero

La Guardia Civil recuerda que la conducción bajo los efectos del alcohol o las drogas no solo es una infracción grave, sino que también puede acarrear graves consecuencias penales. «Este tipo de conductas ponen en riesgo tanto al conductor como al resto de usuarios de la vía». Y apunta también que agradece la colaboración ciudadana y remarca que es importante denunciar si se observan conductas de este tipo.

