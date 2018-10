Un puente para renacer de la pobreza El riesgo de exclusión está ahí. / Avelino Gómez Cáritas Miranda ha atendido en lo que va de año a un total de 652 familias mientras que 200 han sido ayudadas por Cruz Roja en su Proyecto contra la Pobreza SILVIA DE DIEGO Domingo, 28 octubre 2018, 02:03

Tiene 47 años y su nombre real no es Lara desde hace más de tres años, todos los días, recorre las calles de las ciudades del norte malviviendo entre cartones con la única compañía de una mochila ajada en la que tiene atados los pocos recuerdos supervivientes de una época en la que fue feliz, junto a ella, un perro de raza indefinida y mirada tierna. El poco dinero que consigue tocando su flauta lo emplea para viajar en tren una especie de vía de escape o salvación. «No quiero fotos ni aunque me pagues, ni me pongas algo para que no se me reconozca», me dice. «Ya me lo han ofrecido con anterioridad, puede que tus intenciones sean buenas, pero no quiero».

En el andén de la estación de ferrocarril me dice que su destino no es Miranda sino Vitoria y que le resulta curioso que un periodista se le haya acercado para hablar. «En todo este tiempo no me había pasado nunca», me sonríe.

Nuestra conversación no dura mucho, Lara no quiere «contar sus penas» aunque sí la he dicho donde puede dirigirse si quiere empezar a cambiar su situación. «Gracias, ya miraré a ver», pero no la veo muy convencida.

Lara sólo es un nombre, una historia entre estas líneas, pero como ella hay otros muchos en las calles. El presidente de Cáritas Miranda, Jesús Ponce, reconoce que aunque la situación de la ciudad no ha variado en los últimos años sí que ha experimentado un cambio. «Empieza a aparecer más el factor mujer. La mujer aguantaba en casa todo lo que la echaran y mucho más, pero ahora se empieza a ver necesidades de mujeres transeúntes», matiza.

Todos los responsables de Cáritas se muestran satisfechos por la puesta en marcha de un pabellón específico para mujeres en el actual albergue de transeúntes. «Hasta ahora las mujeres que pernoctaban eran enviadas a alguna pensión pero la atención no era la misma». Los transeúntes que acuden a las instalaciones de Cáritas pueden permanecer de tiempo máximo dos días y como contraprestación deben hacer algo a cambio lo que recuerda que su labor no es meramente asistencial. «Nosotros lo que buscamos es la reinserción de las personas por eso cada servicio que se ofrece debe ir acompañado de una acción. Los huertos son, por ejemplo, una de las opciones», recuerda.

Cáritas ha atendido en lo que lleva de año a unas 652 familias, un dato que alcanzará, de seguir el ritmo, las 800 totales de 2017. «Los datos no crecen, pero la situación se cronifica. Están apareciendo otra vez sin papeles en situación irregular».

Entre las principales demandas que atienden los temas se centran en aspectos jurídicos concretos relacionados con la búsqueda de empleo. «También cubrimos las necesidades básicas a través de un programa de acogida, es decir, con ayuda económica hemos atendido a 100 familias y se han compartido 47.800 euros de los fondos propios de Cáritas aportados por las parroquias y donativos».

Por su parte, los datos que maneja Cruz Roja revelan que hasta la fecha un total de 570 personas han solicitado información o atención. Unas 200 familias aproximadamente han sido atendidas dentro del Proyecto contra la Pobreza y la Exclusión Social. «Un 90 por ciento han recibido la ayuda de alimentos en especie o los vales de compra para alimentación o higiene personal y limpieza. El 10 por ciento restante han sido informados y orientados sobre los recursos existentes tanto en Cruz Roja como externos y que mejor se adecuaban a su situación como puede ser la ayuda de alquiler o la renta garantizada», aclara Lara Corcuera Trabajadora Social de la entidad.

Por el momento, la demanda del Banco de Alimentos se mueve en márgenes similares al año pasado aunque Lara afirma que «algunas familias con las que se trabajaba todo el año de manera continuada han pasado a ser más esporádicas». Cruz Roja pone de manifiesto la excelente coordinación existente entre todos los agentes y entidades sociales. «Se está haciendo un buen trabajo de coordinación entre Servicios Sociales, Cáritas, Boreal, Asayeme y el Educador Social del Hogar del Pensionista. Trabajamos mucho en red y que las personas tengan salida al mercado laboral e intentamos mejorar sus capacidades», subraya.

En cuanto a nacionalidades, actualmente un 55 por ciento de las personas que solicitan ayuda son españolas frente a un 45 por ciento de extranjeros. «Somos un apoyo. Algunas personas acuden a este servicio porque se encuentran en situación de desempleo, otros porque se encuentran percibiendo como única fuente de ingresos las prestaciones inferiores a 400 euros y otras aunque con empleo su salario y jornada las impide dar cobertura a todas las necesidades básicas», recalcan desde la entidad.

Un pabellón para mujeres en el albergue de transeúntes

Cáritas Miranda junto con el Ayuntamiento pondrán en marcha un pabellón para mujeres en el albergue de Transeúntes dado el repunte de la demanda por parte del sexo femenino a lo largo de los últimos años. Hasta la fecha las mujeres que se encontraban en la ciudad eran mandadas a pernoctar a alguna pensión. «Con este pabellón todo estará mucho más coordinado y las mujeres tendrán ayuda de primera mano de los trabajadores», recalca el presidente de la entidad Jesús Ponce.

En la actualidad en el albergue se pueden pernoctar dos noches al mes y existe la unidad mínima de exigencia que se traduce en una estancia nocturna durante todo el año, destinado a personas en grave situación de exclusión social, sin hogar y con baja tolerancia a las normas. El piso tutelado es otra de las opciones para las personas sin hogar.