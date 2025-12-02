El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Óscar Puente durante su intervención este jueves en el Senado. EFE

Puente asegura que el taller de Renfe de Miranda «no se va a cerrar y se van a ganar empleos»

El ministro de Transporte acusa en el Senado al PP de «alarmar» a la ciudad «innecesariamente» e insiste en que se va a «potenciar» la actividad

Cristina Ortiz

Martes, 2 de diciembre 2025, 18:42

Comenta

«El taller de Renfe no se va a cerrar y se van a ganar empleos en Miranda de Ebro». Así de categórico se mostraba ... el ministro de Transporte, Óscar Puente, en su respuesta en el Senado esta tarde de jueves ante la pregunta lanzada por la senadora popular por Burgos, Raquel González, que pedía al dirigente socialista del departamento una respuesta clara y directa a la cuestión de si «¿va a cerrar el taller de remolcado de Miranda? Sí o no».

