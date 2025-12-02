Puente asegura que el taller de Renfe de Miranda «no se va a cerrar y se van a ganar empleos»

«El taller de Renfe no se va a cerrar y se van a ganar empleos en Miranda de Ebro». Así de categórico se mostraba ... el ministro de Transporte, Óscar Puente, en su respuesta en el Senado esta tarde de jueves ante la pregunta lanzada por la senadora popular por Burgos, Raquel González, que pedía al dirigente socialista del departamento una respuesta clara y directa a la cuestión de si «¿va a cerrar el taller de remolcado de Miranda? Sí o no».

Pregunta a la que el responsable del Ministerio contestaba «reiterando» el plan ya «conocido que Renfe tiene para los talleres ferroviarios de la ciudad y que pasa por «concentrar toda la actividad en la base de mantenimiento de autopropulsado». Decisión que, aseguró Puente, va acompañada de la determinación de «aumentar la carga de trabajo con vehículos de cercanías y nuevos trenes de media distancia». Tareas gracias a las que «no se va a perder ni un solo puesto de trabajo. Es más, se aumentará la carga de trabajo en Miranda».

Respuesta que no convenció a González, que arrancó su réplica dejando claro al ministro que tanto en Castilla y León como en Miranda, Burgos y Aranda están «hartos de sus mentiras, de sus desprecios y de sus abandonos» y que no se creen su plan de futuro para la ciudad. «Sabemos que su verdadera intención es cerrar el taller, de forma directa o encubierta». Y el resultado para Miranda será «menos empleo». De los 600 trabajadores que tuvo la ciudad en este sector, quedan unos 70, y una treintena resultarán afectados por despidos o traslados con este cierre».

Un resultado más de la política del Gobierno central, dedicada a «deslocalizar, despoblar y empobrecer. Menos actividad industrial, pero más humo digital, como el que venden cada vez que hablan del Centro de Competencias Digitales» de Logirail.

Pero más allá de la merma de empleo en un taller concreto, González denunció que la línea que está siguiendo Renfe en Miranda supone «una pérdida de valor estratégico» para una ciudad que durante décadas ha sido un nodo ferroviario clave. Un valor que, incidió, el PSOE está «destruyendo». Y no de manera casual, ya que van a ir «dejando morir el ferrocarril de mercancías como servicio público esencial», una vez «firmado un acuerdo con MSC para que haga el trabajo de Renfe Mercancías».

Planteamiento totalmente contrario al manifestado por Puente que, además de acusar a la senador popular de buscar generar«un alarmismo innecesario», vinculaba la garantía de futuro ferroviario de la ciudad al impulso del taller de motor; ya que «el material rodante autopropulsado es el que es capaz de generar un aumento de las cargas de trabajo, no el remolcado, que se dedica sólo a mercancías.

Por eso, defendió el ministro, su departamento ha aprobado una inversión de 5 millones destinados a modernizar las instalaciones de motor. «Vamos a renovar los fosos, los techos, modernizar los medios productivos y las instalaciones del taller»; además de juntar a todos los empleados en una única base, en la de autopropulsado. «El taller de Renfe de Miranda no sólo no se va a cerrar, sino que se va a potenciar. No se va a perder absolutamente ningún puesto de trabajo. Se va a ganar empleo», incidió Puente; que zanjó su intervención asegurando que «el tiempo dará y quitará razones».