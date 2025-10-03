El PSOE pide a la Junta medidas urgentes para controlar la sarna en la Residencia Mixta de Miranda

El PSOE ha registrado una Proposición No de Ley (PNL) para pedir a la Junta que adopte medidas inmediatas de prevención y control en la ... Residencia Mixta ante el aumento de casos de sarna, garantizando así la seguridad de residentes, trabajadores y familias.

La procuradora socialista, Virginia Jiménez, explicaba que en pasadas semanas se confirmó un nuevo caso de esta enfermedad contagiosa en esta residencia, centro que depende directamente de la administración regional, «lo que ha despertado inquietud y preocupación entre los residentes y sus familias».

La alarma con esta enfermedad se está dando en varias residencias de Castilla y León y de otras Comunidades Autónomas. La comunidad «necesita una estrategia clara para prevenir y controlar la sarna en el ámbito residencial. No basta con recomendaciones generales ni con esperar a que el problema crezca», expresaba.

Por ello, la PNL socialista también pide a la administración regional revisar y reforzar los protocolos autonómicos frente a la sarna y otras enfermedades contagiosas en residencias. Al mismo tiempo, reclama que se doten de medios materiales y humanos suficientes, así como de formación específica, de modo que puedan actuar con rapidez y eficacia ante posibles brotes.