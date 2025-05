Pruebas gratuitas para la detección del VIH-sida en Miranda

María Ángeles Crespo Viernes, 30 de mayo 2025, 00:01 Comenta Compartir

El próximo miércoles, día 4 de junio, el Comité Ciudadano Antisida de Burgos volverá a Miranda para posibilitar que las personas que lo deseen se hagan, de modo gratuito, la prueba del VIH-sida. «Se realiza de forma anónima y confidencial y sin necesidad de realizar extracción de sangre», apunta el sexólogo e integrante del comité, Raúl Martínez que, indica también, que «el resultado de la prueba se conoce en unos veinte minutos».

La que va a repetirse este miércoles es una cita ya habitual en la ciudad dado que el colectivo promotor de la realización de la pruebas viene a Miranda «una vez al año. Estamos en Burgos pero queremos que todos los ciudadanos de la provincia tengan las mismas posibilidades de poder hacerse las pruebas».

El Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Juventud, colabora con esta actividad cediendo las instalaciones de la Escuela de Animación y Tiempo Libre, ubicada en el Parque Antonio Machado 4.

Los objetivos de esta iniciativa, conocida ya en la ciudad, son los de promocionar y posibilitar la realización de la prueba, prevenir la transmisión del VIH-sida y otras enfermedades de transmisión sexual, y facilitar el diagnóstico precoz.

«Pretendemos, en definitiva, un mensaje de sensibilización porque aunque a lo largo del tiempo las realidades del sida han cambiado, está ahí, estamos lejos de haberlo resuelto», algo que se constata según apunta Martínez al ver que «sigue habiendo un montón de infecciones».

Quienes acudan a la Escuela de Animación y tiempo Libre, entre las 11.00 y las 15.00 horas por la mañana, o entre las cuatro y media y las siete y media por la tarde, tendrán además la posibilidad de «consultar cualquier duda que puedan tener. Creamos un espacio de intimidad en el que pueden hablarnos de las preocupaciones que tengan».

La presencia del Comité es ya habitual y argumenta Raúl Martínez que ya hay personas que «han adquirido el hábito de acudir a hacerse la prueba año tras año». En cuanto al perfil de quienes lo hacen argumenta que es muy diverso en cuanto a edades y que se encuentran por igual con hombres y con mujeres.

Indica que aunque cada vez haya menos personas que desconocen que tienen VIH-sida, «que es un gran progreso, sigue habiendo infecciones». Así que la recomendación es que «cualquier persona teniendo pareja estable o no, que no use el preservativo con algunas personas, que se haga la prueba. Si hay algo llega la opción de tener tratamiento y si no hay nada desaparecerá la inquietud».

