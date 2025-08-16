Proyectos que empiezan o que acaban

Emprender no es sencillo y mantenerse en el tiempo aún menos. De eso sabe mucho Carmen García que, tras casi cuatro décadas al frente de ... Gesmobel se prepara para la jubilación. Aunque tiene claro que si volviera a empezar apostaría de nuevo por ser su propia jefa. Algo que va a experimentar por primera vez en unos días Patricia de la Fuente, cuando abra la puerta de su tienda Flow Decoración.

Patricia de la Fuente Flow Deco «Es un trabajo que me encanta, así que me animé»

Atesora mucho tiempo de experiencia, esencial para emprender cualquier negocio; pero sigue siendo novel en otros muchos aspectos, más concretamente en los administrativos y de gestión. Pero tras 16 años trabajando en el mundo de la decoración, el mobiliario y la ebanistería, el cierre por jubilación del Biombo, el negocio en el que trabajaba, la hizo parar y replantearse su 'vida' laboral.

Titulada en Bellas Artes, tenía claro que encontrar un trabajo en Miranda en el que pudiera incorporar sus conocimientos y desarrollar su creatividad no iba a ser fácil, así que tenía que elegir entre buscar empleo en otras ramas o crearse uno a su medida. Es decir, emprender.

Y en ello está. Patricia ultima estos días todos los detalles de lo que será Flow Deco, un establecimiento de muebles y decoración que abrirá sus puertas en septiembre en el número 20 de Ramón y Cajal, un local que conocía a la perfección ya que ahí tenía una zona de exposición El Biombo, la tienda en la que ella trabajaba. «He estado muy a gusto allí, somos casi como familia».

De hecho, si ha acabado por dar el paso de abrir su propio negocio ha sido en parte, por el apoyo de quienes antes fueron sus jefes, de los propios proveedores, a los que ya conocía desde hace años, y los clientes de ese negocio cerrado por jubilación. De hecho, porque así se lo han hecho saber, hay varios que están ya esperando a que abra para encargar algún trabajo.

«Este es un trabajo que me encanta, es muy bonito. Me apasiona todo lo relacionado con el mobiliario, la decoración, el interiorismo... Así que me animé y aquí estamos», explicaba a unas semanas de abrir la puerta como titular de un negocio propio.

Es consciente de que «la situación no está muy fácil para el comercio, aunque tengo mucha experiencia siempre da un poco de respeto depender sólo de uno mismo. De hecho, de todo el proceso, creo que lo más difícil fue tomar la decisión, pero al final aposté por «pensar en positivo e intentarlo. En este sector y en todos, se está jubilando una generación y no se están abriendo negocios nuevos. Es una pena que no tengan relevo. Cuando pasas por un negocio de toda la vida y los ves cerrado, se te rompe un poco el corazón».

Carmen García Gesmobel «El principio es duro, pero ahora hay más impuestos»

Casi cuatro décadas después de lanzarse a la aventura de apostar en Miranda por el mueble moderno, un sector casi inexistente entonces en la ciudad, Gesmobel baja la persiana. La jubilación de sus titulares y la falta de relevo generacional –sus hijas tienen otras carreras profesionales fuera de Miranda– pone fin a una aventura que nació en 1987 «con una hipoteca, que pagábamos al 15%, mucha ilusión y mucho trabajo», reconocía Carmen García.

Si bien, el sector no era nuevo para ellos, porque la familia de su marido ya tenía tiendas de muebles. Si bien, eso tampoco es garantía de éxito. Pero en su caso lo tuvieron y unos después, en el 2000, ampliaron sus instalaciones para contar con una zona de exposición mucho más amplia.

Aunque reconoce que al local inicial «le sacamos chispas, porque la gente se fiaba mucho y elegía por catálogo. Lo del mueble moderno al principio era algo nuevo, éramos bastante rompedores. Luego, poco a poco, nos fuimos acoplando a los gustos de la gente». Y también al presupuesto, porque las piezas con mucho diseño, con producciones limitadas y de artistas reconocidos, tienen un precio.

Además, en los últimos años considera que los más jóvenes valoran más otras cosas que la inversión en un buen mueble. «Prefieren gastar en un viaje o salir que en una silla cómoda. En cambio, las generaciones anteriores presumían de casa y se lo gastaban en ella».

No es lo único que cree que ha cambiado, porque aunque en cualquier negocio que se emprenda hay que trabajar mucho para darse a conocer y pagar los préstamos, ahora los gastos son más elevados.

«Los principios son duros en todo, tienes que invertir y trabajar, pero ahora se paga mucho de impuestos. En la generación anterior a la nuestra, con menos movimiento les quedaba más. Hace 50 o 60 años había muchos pequeños negocios».

De todos modos anima a quienes quieran emprender a que lo hagan, lo hagan «con mucha ilusión, que estén preparados para trabajar y que no se desanimen, que hay días buenos y malos, pero trabajas para ti». De hecho, si echa la vista atrás, volviera a ser su propia jefa.