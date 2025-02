El proyecto antirriadas de Miranda pendiente ya sólo de su ejecución

La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) ha dado el visto bueno a la parte de las medidas antirriadas que se van a llevar a cabo ... en la ciudad y ya está firmado el protocolo con la Junta para la ejecución del proyecto, por lo que sólo queda que comience la materialización de las actuaciones sobre el terreno para que se puedan justificar a finales de junio de 2026, que es el plazo que figuraba en la convocatoria de ayudas de fondos europeos.

«Es una excelente noticia porque, sin duda alguna, de este proyecto se va a beneficiar mucha población de nuestra ciudad», apuntó la alcaldesa, Aitana Hernando; que, además, ponía el énfasis en que «refleja las inversiones que siempre hemos tenido clarísimas». Y, entre ellas, no están los muros. Por eso no se van a acometer.

Pero eso no significa que se vaya a perder parte de un dinero que estaba destinado a la ciudad, tal y como manifestó la plataforma Riada 2015 tras reunirse con responsables municipales. «Teníamos un asesoramiento técnico que ponía en duda la eficiencia de esos muros y cuando se lo planteamos la CHE y a la Junta nos trasladaron que su idea era hacer todo o nada y nos tocó pelear por poder hacer actuaciones que vemos razonables, pero no los muros. No se trata sólo de que cuanto más dinero llegue mejor, si es para hacer algo que creemos un error», ahondó Guillermo Ubieto.