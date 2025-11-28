La próxima apertura de un gastrobar dará otro impulso a una Plaza de Abastos al alza en Miranda

El precio es una de las cosas que más se mira a la hora de llenar la cesta de la compra, pero la calidad y ... el trato directo a veces tiene más valor que las ofertas. Ahí es donde el pequeño comercio marca la diferencia respecto a las grandes superficies comerciales. Desde hace tiempo, la Plaza de Abastos, que pasó por muy malas épocas, ha repuntado. No solo en las ventas, sino en la cantidad de emprendedores que preguntan por los puestos vacíos.

Ahora son más las persianas abiertas que las cerradas y en breve el recinto sufrirá un nuevo impulso ya que abrirá un gastrobar. El proyecto ya está muy avanzado y la idea es que las obras comiencen en enero y que el establecimiento pueda abrir sus puertas en primavera.

«Todas las iniciativas novedosas que lleguen son bien recibidas», asegura el gerente de Plaza de Abastos, convencido de que un gastrobar acerará clientes y sobre todo dará mucho movimiento al lugar. Además, de un solo plumazo se alquilarán cuatro espacios que estaban cerrados junto a una de las entradas, ya que el nuevo negocio necesita metros cuadrados.

Esta apertura se suma a la del puesto de comida para llevar de La Corrala meses atrás y que aporta aire fresco con una oferta distinta al resto de negocios, al traspaso de un puesto entre propietarios, y a que están muy avanzadas las negociaciones con una persona interesada en reabrir lo que en su momento fue una charcutería. La intención del nuevo inquilino no es dedicarse a la venta de embutidos, sino que «tiene varias ideas que debe concretar un poco más, pero está muy decidido a cogerlo», explican desde la gerencia.

También hay un bar de la zona que usa uno de los puestos como almacén. No es lo ideal porque lo que los comerciantes quieren es que «los locales tengan vida» pero al menos ayuda a financiar los gastos de mantenimiento comunes y el sitio que ocupa es de los que no tenía fácil salida.

Uno de los reclamos de la plaza radica en que por 200 euros puedes acceder a un local comercial en un lugar que ya tiene clientela, un precio más que razonable para las cifras que se barajan en el mercado y que incluye todos los gastos comunes. Eso anima a quienes están dispuestos a emprender pero no disponen de mucho capital ni quieren arriesgar. «Puedes probar unos meses y si no te va bien no te has arruinado», aseguran otros comerciantes ya consolidados, que tienen claro que el negocio ha ido cambiando y que hay iniciativas novedosas que pueden funcionar, pero que la receta del éxito pasa por tener claro el tipo de puesto que se quiere montar. «A veces viene gente con muchas ganas, pero cuando les preguntas a que se van a dedicar o que tienen pensado, dicen muchas cosas pero ninguna concreta. Sin una idea clara del negocio, es difícil acertar. Luego hay que tener buenos profesionales y poner mucho cariño para que funcione», matizan.

Pero si las cosas se hacen bien, «un puesto es rentable y funciona» porque el comercio minorista ha recuperado parte del terreno perdido con las grandes cadenas, algo que se notará especialmente en el último mes del año, cuando las ventas experimentan un incremento.

Disponer en muy pocos metros cuadrados de pescaderías y carnicerías, es un reclamo de cara a las compras de las comidas navideñas. «El cordero y el solomillo siguen siendo los reyes en la carne mientras que el marisco es lo más demandado dentro de las pescaderías. Son días en los que siempre vienen clientes que no suelen venir y que te los puedes ganar si quedan satisfechos con el producto y la atención, aunque la mayoría son los habituales del resto del año», explican.