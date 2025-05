«La provincia de Burgos bate récord de turismo y Miranda no tiene ni una web actualizada»

Raúl Canales Miranda de Ebro Martes, 6 de mayo 2025, 12:00 Comenta Compartir

Miranda estrenó página web hace poco más de un año pero los contenidos no están actualizados. Al menos, en la sección de turismo, donde aparecen fotos de hace más de diez años. «La provincia acaba de batir su récord de visitantes y nosotros no somos capaces ni de promocionarnos en la web municipal», lamenta Álvaro Ruiz. Un recorrido por el espacio digital evidencia que el «diseño no es nada atractivo» con textos muy largos y sin justificar «que no invitan a leerlos». Tampoco hay mucho material interactivo y el poco material gráfico que s eha colgado es muy antiguo.

Ruiz alerta de otros errores. Por ejemplo, hay apartados en los que al pinchar, no hay contenido relacionado. En la sección de patrimonio religioso solo aparece la iglesia del Espíritu Santo y en Gastronomía ni siquiera se menciona que hay dos restaurantes con estrella Michelín, «que es un buen reclamo para atraer turismo». Tampoco quedan claros los criterios seguidos para recomendar restaurantes en los que comer. «No sabemos si se puede apuntar todo el que quiera o si el Ayuntamiento ha elegido una docena, lo que supondría un agravio comparativo», apunta Ruiz.

Desde las filas populares se presentará en el próximo pleno una moción para pedir al Ayuntamiento que actualice y mejore su promoción en la web. «El turismo es una fuente de ingresos muy importante y no puede ser que nuestro escaparate, que es la web municipal, tenga esa imagen», afirma tajante Ruiz.