Profesores en Miranda relatan sus experiencias

Leire Martínez. Profesora de Plástica

«Nos cuesta encontrar piso y eso también afecta a nuestra labor»

Sus puntos, dentro de la bolsa de interinos, ... no fueron suficientes para acercarse a su añorado León y tuvo que conformarse con Miranda, uno de los últimos destinos seleccionados «por estar lejos de casa». A día de hoy, Leire Martínez ejerce como profesora de Plástica en Fray Pedro y tiene contrato hasta final del presente curso.

«Es la primera vez que doy en 1º de la ESO, siempre me han tocado sustituciones en cursos altos, y estoy encontrando disparidad de niveles». Reconoce que no sabe si recomendaría Miranda para ejercer, «tengo sentimientos encontrados, el ambiente laboral es muy bueno, pero también hay desventajas». Además, subraya que la calidad de la enseñanza se ve afectada por la temporalidad, ya que «conocer a tus alumnos de cursos anteriores, sobre todo para aquellos con necesidades educativas, te permite seguir por donde lo dejaste.

Por último, en cuanto a la vivienda, «todo es muy caro y, con la media jornada, me he visto obligada a compartir piso con otras 5 personas, y eso la verdad es que no ayuda a desestresarse después de un día difícil. Los interinos tenemos que mudarnos de un lado a otro y aquí es muy difícil encontrar piso y lo poco que hay está demasiado caro. Eso también nos genera estrés y afecta a nuestra labor docente».

Miguel Ángel Antón. Profesor de Servicios a la Comunidad

«Hacen falta más tiempo y profes para cubrir ciertas necesidades»

Burgalés de nacimiento, forma parte del departamento de Orientación de Altamira, El Príncipe, Las Matillas, Sagrados Corazones y Sagrada Familia. Es su segundo curso, puesto que ya desarrolló sus funciones en el Fray Pedro de Urbina el año anterior.

«Acabé en Miranda por azar ya que el proceso de vacantes es por puntos y suerte», expone. Tiene contrato hasta el 1 de septiembre de 2026 y «estoy muy contento en los colegios en los que estoy».

Antón destaca que el nivel de la enseñanza mirandesa se asemeja al de otros municipios. «Miranda es un sitio enriquecedor ya que conviven muchas nacionalidades y eso hace que se conozcan otras culturas. Recomendaría a otros compañeros venir, es una ciudad con mucha vida».

Respecto a la interinidad, «claro que afecta porque a algunos alumnos les cuesta adaptarse a un nuevo docente y, cuando se han adaptado, ya no vuelve al siguiente curso. Esto hace que el aprendizaje se pueda ralentizar en muchos de los casos». También hace un llamamiento «para que se amplíen jornadas y docentes pues estamos en un momento en el que están surgiendo nuevas necesidades y dificultades entre los alumnos y a veces no se puede atender con tanta precisión por la escasez de tiempo y profesionales».

Héctor Manuel González. Profesor de FIlosofía

«Un profesor interino no puede implantar ciertas estrategias»

Llegó desde sus amadas Canarias para formarse universitariamente en Salamanca y, desde entonces, ha echado raíces en distintos puntos de la comunidad. Tras su paso por la capital charra y VIllasana de Mena, la interinidad le trajo hasta Miranda «porque quedaba relativamente cerca».

Con contrato temporal para un curso lectivo, Héctor Manuel González se reconoce cómodo en la ciudad.«En general, los alumnos y los grupos que me han tocado este año son muy buenos, aunque siempre hay ciertas excepciones, como en todos lados. El nivel educativo de Miranda es medio-alto. Recomendaría este destino a otro profesor interino, sin duda», argumenta el joven.

Sin embargo, su radiografía del sistema se torna más lóbrega cuando gana profundidad. «El alto porcentaje de interinidad, sobre todo en Secundaria, que ya estaríamos hablando de un 50%, afecta a la calidad de la enseñanza, sobre todo en el aspecto de la continuidad pedagógica, puesto que un profesor interino puede iniciar nuevas técnicas y estrategias didácticas que no van a tener continuidad en el tiempo en la asignatura que imparta. También con los contenidos, ya que unos profesores pueden impartir el temario desde una determinada perspectiva y, cuando lo retomen otros, puede que lo continúen haciendo énfasis en otros apartados; cuestión de la que se suelen quejar los alumnos.