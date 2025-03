El problema con las reservas baja la ocupación del albergue de Miranda y harta a la plantilla

Las cuadrillas sanjuaneras fueron las primeras en alzar la voz sobre las dificultades para reservar plazas en el albergue Fernán González, pero el problema, lejos ... de solucionarse, va a más. No solo las charangas tendrán que buscar sobre la bocina donde pernoctar en las fiestas sino que muchos de los grupos de turistas que solían la instalación sufren la misma incertidumbre ya que únicamente se puede reservar con 15 días de antelación. Lógicamente, muchos desisten y prefieren buscar una alternativa más segura ante el riesgo de quedarse sin cama con poco margen de maniobra.

Por eso, la ocupación del Fernán González está bajando y las cifras serán más evidentes en los próximos meses, ya que muchos de los campamentos veraniegos y de los grupos turísticos, sobre todo de excursiones juveniles, dejarán de hacer parada en la ciudad. «Nadie se la juega a confirmar plazas para 50 personas hasta última hora», asegura una de las representantes sindicales de la plantilla.

La situación afecta a los usuarios, pero también repercute en la veintena de trabajadores, que se han cansado de no poder planificar a medio plazo. Por su contrato, están obligados a cumplir con las necesidades de servicio, por lo que siempre han asumido que sus libranzas y vacaciones podían modificarse en función de las reservas. El problema es que antes conocían esos cambios con un par de meses de antelación salvo casos muy puntuales, pero ahora se enteran si tienen que ir a trabajar el fin de semana casi el día antes. «Así es imposible conciliar la vida laboral y familiar. Llevamos aguantando esto desde el mes de julio del año pasado», apuntan los sindicatos, que siempre escuchan respuestas evasivas a sus preguntas por parte de la Junta.

El motivo esgrimido por la administración regional para limitar tanto el plazo para reservar plazas es que el Fernán González sufrirá una reforma estructura y que los arquitectos ya están valorando los trabajos a realizar. Es la explicación ofrecida por el consejero de Presidencia de Castilla y León, Luis Miguel González Gago, durante su reciente visita a a Miranda. Pero la excusa de las obras cada vez convence menos tanto a plantilla como a alberguistas porque no tiene mucho sentido paralizar el albergue la instalación cuando aún no hay ni siquiera fecha para esa reforma. Además, en otras ocasiones se han llevado a cabo trabajos de mejora de la instalación de forma parcial, anulando solo un sector pero sin alterar el sistema de reservas ni afectar al resto de plazas.

La obra más reciente fue a finales del pasado año cuando se sustituyeron 40 ventanas con una inversión de unos 48.000 euros. Aunque estaba previsto que este año se renovaran el resto, pero los presupuestos regionales no contemplan una partida específica para esta finalidad ni mucho menos para la supuesta reforma integral.

En los últimos tiempos se ha especulado con que el albergue vaya a ser un lugar de acogida para Menores Extranjeros No Acompañados (Menas), algo que tampoco debería condicionar que no se pudiera reservar con más de 15 días de antelación la gran parte de habitaciones. Además desde la Junta han asegurado que no se contempla esta opción y que si al final se concreta esa acogida, lo ideal es que sea en pisos de pequeño tamaño.