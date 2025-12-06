El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Los alumnos son capaces de preparar un buen número de recetas. Avelino Gómez

Preparados para descubrir sus habilidades

Cinco jóvenes con capacidades diversas aprenden en Miranda a moverse en el día a día para transitar hacia la vida adulta

María Ángeles Crespo

Sábado, 6 de diciembre 2025, 23:31

Comenta

El centro de referencia de Educación Especial en Miranda es el colegio público La Charca, pero las necesidades en cuanto a los chicos y chicas ... que precisan esta formación son mayores que el espacio del que en él se dispone y ahí es donde adquiere importancia la reclamación de padres y educadores para contar en la ciudad con un centro específico; un proyecto que parece encaminado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere una mujer tras precipitarse desde un décimo piso con sus dos hijos de 3 años, ambos muy graves
  2. 2

    Coti se enzarza con una espectadora en su concierto en Bilbao ante 150 asistentes
  3. 3 El principal narrador de DAZN dicta sentencia: «San Mamés es el mejor estadio del mundo»
  4. 4

    Virginia Berasategi abre en Bilbao la primera cafetería para ciclistas: comida sana, buen rollo y... alquiler de bicis
  5. 5 La Seguridad Social abona una ayuda de hasta 140 euros al mes a estos jubilados
  6. 6

    La línea de metro Rekalde-Matiko aspira a dar servicio a 17 millones de usuarios al año
  7. 7

    Vandalizan la Casa de Juntas de Gernika y roban la bandera de España
  8. 8

    «El Guggenheim Bilbao se hizo en titanio de milagro»
  9. 9 La madre de la niña de cuatro años salvó la vida de su hija al no hacer caso al anestesista y llevarla al hospital
  10. 10

    Escándalo en la moda italiana por utilizar a inmigrantes chinos en condiciones de semiesclavitud

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Preparados para descubrir sus habilidades

Preparados para descubrir sus habilidades