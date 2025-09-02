Preparado el plan de seguridad para lo fuegos artificiales de Miranda

Son muchas las actividades que se proponen durante las fiestas patronales para que la ciudadanía pueda disfrutar. Cada año se apuesta por unas o por ... otras, pero lo que nunca falta son los fuegos artificiales, siempre muy esperados.

Para las fiestas de Nuestra señora de Altamira, que arrancarán la próxima semana se han incluido en el programa dos sesiones, una el sábado y otra el domingo, y el Ayuntamiento ya ha presentado el plan de seguridad y emergencias que regirá durante los espectáculos pirotécnicos elaborado por el jefe del servicio de bomberos.

Un plan en el que lo que se establece es lo que se va a hacer en cuanto a las medidas de seguridad que hay que adoptar ya sea en el transporte de los elementos pirotécnicos como antes, durante y después del lanzamiento, y que afectan tanto a los encargados de hacer posible que se disfrute con las sesiones, como al público, ya sean espectadores o vecinos residentes en zonas aledañas a las de los diferentes lanzamientos.

El plan de seguridad y emergencias «es muy similar al de años anteriores ya que las sesiones se realizan en el mismo lugar de siempre», apunta el concejal de seguridad Ciudadana, Pablo Gómez, que indica también que este año «las especiales condiciones climatológicas van a hacer que tengamos que estar pendientes de si se pueden tirar o no hasta el último momento. Por desgracia, los incendios han sido protagonistas en nuestra Comunidad en las últimas fechas, y habrá que ver si para los días de las sesiones el riesgo es más o menos alto».

Hoy por hoy no habría prohibición, pero dice Gómez que, lógicamente «si desde la Junta se establece que hay peligro y no se nos permiten las tiradas, hay que acatar lo que indiquen. Esperemos que no se llegue a ese extremo, pero tendremos que acatar lo que se nos indique en el mismo día en el que está previsto que hayas fuegos. Nosotros hemos hecho el plan pensando en que habrá fuegos pero no se descarta ningún escenario».

Equipo humano

Al margen de determinarse que el material pirotécnico estará protegido por un vallado para evitar que accedan personas que no pertenezcan a la empresa pirotécnica, en el plan se establece que en cada uno de los dos lanzamientos se dispondrá de un amplio equipo humano para vigilar por el correcto desarrollo del espectáculo. Habrá agentes de Policía Local y de Policía Nacional, bomberos, miembros de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil, y personal sanitario. Además, habrá personal de la brigada de Obras y Servicios y también del Servicio Eléctrico Municipal.

Para que todo salga bien el concejal recuerda que también se incluyen en este plan recomendaciones a la ciudadanía, «sobre todo a la que vive en las inmediaciones de donde se van a tirar los fuegos, del estilo de cerrar persianas, de no dejar ropa tendida o de aparcar sus vehículos fuera de la zona acotada».

Para que todo salga bien y todo el mundo pueda disfrutar es necesario disponer de un plan de seguridad y emergencias que, lógicamente se espera no tener que poner en marcha en el segundo de sus capítulos.