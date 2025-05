El pregón de San Juan, un buen momento para empezar a hablar en público en Miranda

Los genes sanjuaneros han podido más que la timidez. Lucas Gómez Pérez parece predestinado a ser protagonista en San Juan del Monte; en el acto ... que sea. Con unos padres que se conocieron durante las fiestas y un abuelo presidente de la Orden del Bombo, pasar inadvertido en esta cita tan mirandesa no es una opción.

Así que, a sus 14 años, este estudiante de 3º de ESO en Sagrada Familia subirá el 7 de junio al balcón del Ayuntamiento para dar lectura al pregón infantil justo antes del Bombazo Chiqui. Un gran honor que se ha ganado gracias al escrito en el que explica qué es para él la fiesta, cómo la vive y la importancia del papel de los más jóvenes de la ciudad.

Su historia ha sido la seleccionada de entre las ocho remitidas a la Cofradía para participar en el concurso de Pregonero Infantil. Un número demasiado escaso para el ganador, teniendo en cuenta los centenares de blusas de su edad que viven la fiesta con emoción e intensidad; y que ser la voz de la fiesta de los chiquis es algo «bastante honorífico».

Al menos así lo entiende Lucas. De hecho, reconoce que pese a su timidez, cuando su madre le contó que desde el correo del colegio (estudia en Sagrada Familia) habían remitido las bases del certamen por si algún alumno quería participar, la idea le encajó. «Empecé a pensar que como llevo siendo sanjuanero prácticamente desde que nací para mí sería un honor muy grande participar de forma tan directa en San Juan y la idea me acabó haciendo bastante ilusión».

Así que se puso a escribir y lo hizo con determinación, con la idea de dar lo mejor de sí mismo sobre el papel, contando cómo vive la fiesta un sanjuanero infantil como él. «Le dediqué unos cuantos días porque me fueron surgiendo distintas ideas, unas encajaban y otras no me gustaban... Al final, cuando lo junté todo había pasado una semana. Pero creo que fui bastante rápido».

Lo que no sabía era si el resultado estaba en la línea de lo que se busca y si le abriría la puerta al balcón. Y sí, el jurado valoró su relato, la forma de contarlo y de transmitir su pasión sanjuanera. La noticia le pilló por sorpresa. Se estaba preparando para cenar cuando su madre le dijo que tenía una llamada, nada más. Y al coger... 'Eres el pregonero de San Juan del Monte'. «Fue una sorpresa muy grande, no me lo esperaba. Pensaba que lo iban a anunciar más tarde», reconoció Lucas, que a la hora de contar ayer cómo fue ese momento se animó a bromear apuntando que fue «un susto que da gusto».

Y que le llena de responsabilidad. De hecho, tenía claro que, al no haber hablado en público casi nunca, le va a tocar ensayar mucho antes de que llegue el día de salir al balcón del Ayuntamiento para leer su pregón ante una plaza llena de blusas. «Es algo que tengo que practicar bastante; pero algún día iba a tener que empezar a hablar delante de la gente y creo que esta es una oportunidad bastante buena para comenzar».