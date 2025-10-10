El PP reclama igualdad de condiciones para poner solución al problema eléctrico

Durante la sesión plenaria celebrada esta mañana en el Ayuntamiento, el portavoz del Partido Popular, Sergio Montoya, presentaba una moción ante el pleno con la ... que solicitaba al Gobierno que proporcionara una solución equitativa respecto a la escasez de suministro energético en Miranda. «Es un problema que está haciendo que nuestra ciudad no crezca más rápido», apuntaba Montoya.

Ante la respuesta de la oposición, admitía ser consciente de que tanto Junta de Castilla y León como el concejal de Promoción Económica estaban trabajando para tratar de paliar esta problemática. Sin embargo, argumentaba que «es una moción para que el máximo órgano de representación de nuestra ciudad muestre su apoyo porque creemos que es el momento de que tanto Ayuntamiento como sus corporativos voten a favor de un aspecto necesario para la ciudad». La propuesta era rechazada por mayoría mientras el teniente de alcalde, Pablo Gómez, achacaba al portavoz popular que se hiciese un confrontamiento entre territorios cuando se trata de «un problema nacional».

Sin embargo, esta no sería la única propuesta durante la sesión plenaria. El portavoz de VOX, Miguel Ángel Arbaizar, insistía en la necesidad de solucionar los problemas de la limpieza y el mantenimiento de la ciudad.

«El motivo de esta moción de urgencia es que se está ofreciendo una imagen de abandono que no se corresponde con la dignidad de una ciudad como la nuestra», apuntaba.

Desde el grupo municipal han denunciado en reiteradas ocasiones esta situación exigiendo el cumplimiento del contrato con la empresa de limpieza. No obstante, Arbaizar remarcaba que el Equipo de Gobierno prefería «hacer oídos sordos ante las reclamaciones vecinales».

Por su parte, la alcaldesa Aitana Hernando tuvo que parar la intervención hasta en dos ocasiones recordando al opositor que no estaba ciñiéndose al reglamento de urgencia. Esta propuesta también fue rechazada.