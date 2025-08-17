El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Agentes realizan controles de alcoholemia y tráfico en las calles de la ciudad. Avelino Gómez

El PP pide saber que pasó con las placas de policía de Miranda que se vendían en internet

Montoya lamenta que los expedientes queden olvidados en los cajones y el secretismo del equipo de gobierno en los temas más polémicos

Raúl Canales

Domingo, 17 de agosto 2025, 23:47

El acuerdo que ha permitido a Miranda recuperar cierta normalidad en Policía Local y volver a contar con patrullas en todos los turnos no ha ... puesto fin por completo al conflicto entre Policía Local y Ayuntamiento. Entre otras cosas, porque los dos años de enfrentamiento han dejado un reguero de acusaciones y denuncias, muchas de las cuales siguen abiertas e incluso judicializadas.

