El PP pide saber que pasó con las placas de policía de Miranda que se vendían en internet

El acuerdo que ha permitido a Miranda recuperar cierta normalidad en Policía Local y volver a contar con patrullas en todos los turnos no ha ... puesto fin por completo al conflicto entre Policía Local y Ayuntamiento. Entre otras cosas, porque los dos años de enfrentamiento han dejado un reguero de acusaciones y denuncias, muchas de las cuales siguen abiertas e incluso judicializadas.

Uno de los casos pendientes es el de la venta de placas oficiales en páginas de internet. A finales del pasado verano saltaban las alarmas al detectarse anuncios que ofertaban distintivos de Policía Local de Miranda en páginas de coleccionismo. Los lotes costaban entre 30 y 60 euros en función de su estado y de si habían tenido uso o estaban nuevas. Según las primeras pesquisas, no parecía tratarse de réplicas, sino de placas auténticas aunque a falta de grabar el número identificativo del agente.

Aunque el Ayuntamiento abrió un expediente para esclarecer cómo habían llegado esas placas a las páginas web, superado el revuelo inicial, no se ha vuelto a saber nada de este caso. «Es un tema lo suficientemente grave como para que no se archive sin más», asegura Sergio Montoya, que pide al equipo de gobierno más transparencia sobre los avances en la investigación porque «nunca se informa a la oposición de los asuntos que se judicializan y tampoco tenemos acceso al registro».

Para el portavoz del PP, es «incomprensible» que ante la gravedad de los hechos, el Ayuntamiento pase página sin depurar responsabilidades ni ofrecer una explicación sobre lo sucedido. «Es algo a lo que tristemente ya estamos acostumbrados, porque no sucede solo con Policía Local, sino que hay muchos temas importantes para la ciudad que duermen durante años en el limbo», remarca.

Montoya entiende que el caso deja al desnudo la inexistencia de un protocolo de control sobre el material y sobre las personas que tienen acceso al mismo, algo especialmente grave en Policía Local ya que puede acabar en manos de gente que lo use para cometer delitos. Pero sobre todo, desde las filas de la oposición creen que pasar por alto la venta de placas por internet sería un síntoma más de la «mala gestión» de Personal que realiza el equipo de gobierno y que ha tenido en Policía Local uno de los ejemplos más significativos.

En este sentido, Montoya celebra que haya nuevamente patrulla en todos los turnos, «porque existía una sensación total de impunidad en la ciudad» y «un efecto llamada a la delincuencia» que denunciaron en repetidas ocasiones. También aplauden la adquisición de un coche nuevo, aunque ha quedado dañado en uno de sus primeros actos de servicio por culpa de un accidente.

Sin embargo, los populares enumeran una lista de asignaturas pendientes para mejorar el Cuerpo entre las que incluyen la escasez de uniformes para los nuevos agentes que se han sumado a la plantilla, las múltiples denuncias presentadas por funcionarios contra la jefatura o las múltiples irregularidades detectadas por la Inspección de Trabajo en comisaría y a las que se iba a poner remedio con una prometida reforma del edificio que no acaba de llegar.

«Tenemos unas instalaciones con taquillas de hace 30 años, armeros en los que se escapan tiros y escaleras de caracol, pero no se ha vuelto a hablar de las obras», denuncia Montoya, que no oculta su «preocupación» por la imagen que desde hace tiempo transmite Policía Local a la ciudadanía.

Para el portavoz del PP es fundamental que el equipo de gobierno comience por esclarecer algunos de los hechos que empañan al Cuerpo, como la venta de placas por internet, y que a partir de ahí se ponga solución a otros problemas que se arrastran desde hace mucho tiempo.